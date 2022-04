UPCN rechazó un bono a estatales rionegrinos

Mientras está todo preparado para que la gobernadora rionegrina Arabela Carreras reciba al titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar para anunciar un pago adicional salarial para el personal de la administración central, desde UPCN rechazaron esa suma.

Aguiar avanzará en un bono extraordinario que se pagará por única vez y podría llegar a los $15 mil. Desde ATE se lo justificó en “el desfasaje detectado en el inicio del año de la pauta acordada en 2021”.

Desde UPCN, el secretario general del gremio, Juan Carlos Scalesi le envió una nota a la titular del Consejo de la Función Pública, Liliana Arriaga y le manifestó “disconformidad con esta decisión que han tomado, luego de haber cerrado el acuerdo salarial para el primer semestre y que ahora con el gremio minoritario" unilateralmente se decidió pagar un bono por única vez a los trabajadores estatales rionegrinos”.

Y agregó “este bono no solo afecta la pirámide salarial sino también este bono que se pagará por única vez es "pan para hoy hambre para mañana. Hoy a esta organización gremial no deja de preocuparle estas decisiones inconsultas en el ámbito que corresponde sino también que $15 mil en una única vez no solo sigue afectando la economía de las familias de los trabajadores públicos rionegrinos sino también genera diferencias entre los trabajadores”.

“No queremos seguir siendo la variable de ajuste de este y de ningún gobierno”, concluyó Scalesi