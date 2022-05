¿Quién es el comisario pasado a disponibilidad?

Los casos de abusos de autoridad, acoso, amenazas y malos tratos dentro de la policía de la provincia del Neuquén, comienzan a hacerse públicos a medida que las víctimas se animan a denunciar y/o hablar.

El comisario J.P. está en proceso de investigación por las denuncias efectuadas por una subcomisario de la misma unidad, que junto a otras dos subalternas fueron víctimas de maltrato por parte de este comisario. Ahora, ella está con una licencia psicológica, y su "jefe" pasado a disponibilidad simple por 30 días. Todos esperan una sanción ejemplar, y no que " a modo de castigo" sea trasladado a otra unidad , como ya ocurrió cuando se desempeñaba en San Martín de los Andes.

En la localidad cordillerana fue denunciado por dos mujeres, a las que ,para no secuestrarles el auto en un control de alcoholemia, las "invitó a su departamento". Luego fue denunciado por una guardia completa del destacamento tránsito, y posteriormente comenzó a ser investigado por una periodista local, por utilizar un patrullero para cuestiones personales, incluso viajando hasta Bariloche, y obligar a la guardia a hacer pasar que el vehículo se encontraba "de recorrida" por la ciudad. En ese punto y "casualmente", unos días después encontraron la forma de expulsar de la Fuerza al esposo de la profesional, con 13 años de antiguedad y una trayectoria sin manchas. Un tema que todavía no se termina de resolver, porque tampoco el poder político toma cartas en el asunto, y cuando pudo hacerlo la ex ministra de Seguridad Vanina Merlo, no definió. Por supuesto, las denuncias contra el comisario no prosperaron, porque a fuerza de amenazas y temor, todos dejaron a insistir en el tema.

Con estos antecedentes, y evidentemente protegido J.P. siguió adelante con su carrera. Hasta ahora.

Hoy, en La Torre, por Mitre Patagonia habló la colega que - por investigar- pagó con la estabilidad laboral de su pareja, y con lo que significa para una familia hacerle frente a esa situación.

Compartimos la nota: