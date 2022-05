Sapag destacó la convocatoria en El Chocón

El exgobernador Jorge Sapag destacó la convocatoria que realizó el sector Azul del MPN en el lanzamiento de candidaturas del sábado pasado en El Chocón y sostuvo que “es un hecho sin precedentes en la historia política neuquina”. En diálogo con AM550 resaltó el proceso de elecciones internas en el partido provincial, el potencial energético de la provincia y el accionar del gobierno nacional.

“Pensábamos que íbamos a tener una convocatoria de 10 .000 o 15.000 personas, pero terminamos duplicando esa expectativa. Yo no tengo memoria en estos 30 años de activismo político de haber tenido un acto con tantas personas, con tantos autos y con caravanas de kilómetros. Fue un hecho sin precedentes en la historia política neuquina” afirmó quien fue gobernador de Neuquén por dos mandatos.

En ese contexto, el dirigente provincial respondió a las críticas a la organización del acto y a la congestión que causó en los alrededores de Villa el Chocón. “Muchos hablaron hoy de desorganización, pero la organización era perfecta puertas adentro. Las rutas colapsaron por la presencia de miles de autos, no imaginábamos que íbamos a tener tanta convocatoria”, indicó.

A su vez, Sapag habló sobre el proceso de internas que atraviesa el MPN para definir sus candidatos en el 2023 y criticó la posibilidad de una “campaña sucia”. “Siempre existieron las internas del MPN y es bueno que haya internas, las celebramos porque fortalecen al movimiento. Nosotros propiciamos internas maduras, en donde no aparezca la campaña sucia, que no ayuda al partido. En las internas no vale todo como a veces se cree” explicó el exgobernador en el programa "Mejor de tarde".

Finalmente, el exmandatario provincial analizó el potencial energético de Neuquén a partir del desarrollo de Vaca Muerta y apuntó contra la falta de planificación del gobierno nacional: “La geología de Neuquén es excelente y tenemos una situación de abundancia que nos permite proyectar 25 años de reservas de gas y petróleo. Pero sobre el suelo está ocurriendo que el gobierno nacional no articula tres temas centrales como los precios, la infraestructura y la disponibilidad de crudo para exportación”.