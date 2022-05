Koopmann orgulloso de su hermano candidato

Tras el acto de Villa El Chocón, en el que Marcos Koopmann fue ungido precandidato a gobernador por el MPN Azul, su hermano e intendente de Zapala, Carlos Koopmann, expresó su orgullo a través de una carta que publicó en sus redes sociales y a la que acompañó con fotos familiares, tomadas este sábado.

A continuación, la carta:

“Imposible no emocionarme cuando te veo emocionado, estás feliz y eso me hace feliz. Sabía que el momento llegaría. Te espera un desafío enorme, y sé que estás preparado para enfrentarlo. Porque siendo tu hermano menor, te he visto superar obstáculos, ir siempre para adelante, con perseverancia, con trabajo, pero sobre todas las cosas, con humildad y sencillez.

Y voy a estar al lado tuyo para lo que necesites, como vos siempre estuviste y estás al lado mío. Desde cuando éramos chicos, hasta el presente. Hoy la vida te da la oportunidad de iniciar este camino para ser Gobernador de la Provincia que tanto amamos y estoy seguro que vas a serlo. Mi hermano Gobernador... Un zapalino Gobernador. Más orgulloso no me puedo sentir!”