Volvieron a rechazar una denuncia penal de antivacunas

La Justicia volvió a desestimar la presentación de un grupo antivacunas, que pretendió que se desarchive la denuncia que presentaron sus integrantes contra el plan de vacunación contra el Covid19. Ya una fiscalía había determinado que no existió ni envenenamiento, ni incumplimiento en los deberes de funcionario público ni ejercicio ilegal de la medicina. Además, se afirmó que la denuncia “carece de fundamento científico”.

Este jueves, un tribunal de impugnación declaró formalmente inadmisible un recurso que, presentado por un grupo de personas por la supuesta comisión de delitos en el marco del plan de vacunación contra el virus Covid-19, intentaba reactivar una denuncia que había sido archivada por la fiscalía y que contaba con la ratificación de un juez. Además, el tribunal impuso costas las costas del proceso a las personas denunciantes.

En caso comenzó en marzo pasado, cuando la fiscal Valeria Panozzo desestimó una denuncia en la que un grupo de personas que se opone al plan de vacunación planteó que una serie de situaciones genéricas, sin identificar conductas o hechos delictivos ni personas concretas que las hubieran cometido, constituían tres delitos: envenenamiento, incumplimiento de los deberes de funcionario público y ejercicio ilegal de la medicina.

“Si bien la documentación aportada fue extensa (…) debo decir que analizada en su totalidad, la misma carece de aval científico”, había planteado en la resolución la fiscal del caso, entre otros fundamentos, respecto al contenido de la denuncia. Con este argumento dispuso la desestimación de la presentación y consideró que el accionar médico se había desarrollado avalado por normativa nacional y provincial vigente.

Un juez de garantías, durante una audiencia realizada a principios de abril, coincidió respecto de la no existencia del delito de ejercicio ilegal de la medicina y consideró que los otros dos no eran de su competencia, sino que correspondía, en todo caso, que fueran investigados por la Justicia Federal.

Durante la audiencia realizada hoy, la fiscal Panozzo pidió a la jueza y a los jueces de impugnación que desestimaran el planteo de las personas denunciantes debido a que no podían intervenir por no ser querellantes. La fiscal los había rechazado oportunamente en esa calidad y, al no ser cuestionada, esa decisión quedó firme.

Tras escuchar a las partes, el tribunal compartió en pleno el posicionamiento fiscal y, luego de imponer las costas del proceso a la parte que presentó la denuncia, declaró formalmente inadmisible la impugnación.