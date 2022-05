Carreras abrió el diálogo, con protestas incluidas

En las últimas horas, la gestión de Arabela Carreras buscó descomprimir el malestar que hay entre los trabajadores de la Salud de Río Negro. Es que el “ninguneo” de la mandataria, al desconocer al gremio ASSPUR y cancelar un encuentro formal con la dirigencia, envalentonó toda una semana con medidas de fuerza que incluye cortes de ruta a lo largo de la geografía provincial.

La convocatoria llegó el domingo a la noche. El gobierno rionegrino programó un encuentro para este lunes, a las 10 de la mañana en el ministerio de Trabajo, con la intención de que las medidas de fuerza no se cumplan.

Sin embargo, desde ASSPUR ratificaron todas las medidas programadas: un paro de 5 días a partir de este lunes 30 de mayo, incluye cortes de rutas en las distintas zonas, acampes, permanencias en los hospitales, movilizaciones y asambleas permanentes.

Así lo detalló Cecilia Chavero, delegada de ASSPUR Cipolletti, en AM550:

Demandaron diálogo

Desde ATE Río Negro exhortaron al gobierno de Carreras a que convoque a todas las expresiones sindicales a una mesa de diálogo. Consideraron que “los justos reclamos deben ser atendidos". Agregaron “nuestras conquistas son el resultado de la acción de nuestros afiliados y dirigentes, pero benefician a toda la clase trabajadora. Nuestra experiencia nos impone el deber de no mirar para otro lado cuando de luchas de empleados públicos se trata. No podemos actuar como actuaron con nosotros en aquellos años de discriminación. Los gobiernos no pueden proscribir a los trabajadores que los Estados deben tutelar”.