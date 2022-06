Las lluvias también serían deficitarias en junio

El secretario de Fiscalización de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), Julio Porrino, se refirió a la emergencia hídrica que atraviesa la región y adelantó que las lluvias de junio continuarían siendo deficitarias en la cordillera neuquina. En diálogo con AM550 y 24/7 Noticias, el funcionario indicó que recién en el mes de agosto los ríos Limay y Neuquén volverían a recuperar caudal.

“Por ahora la situación sigue siendo de sequía, tanto desde la acumulación de precipitaciones en la cuenca como en los derrames de los ríos. El mes de junio es central para las precipitaciones en la cordillera y teníamos alguna esperanza de que se revirtiera la situación. Pero las lluvias seguirían siendo deficitarias durante este junio y la emergencia hídrica se mantendría”, explicó.

En comunicación con el programa “Mejor de Tarde”, Purrino manifestó que en lo que va del 2022, las precipitaciones no cambiaron su tendencia y continuaron siendo insuficientes en la zona cordillerana. A su vez, advirtió que los embalses de la región son la única reserva disponible para hacer frente a los mayores consumos de agua de la primavera.

No obstante, el secretario de Fiscalización de la AIC afirmó que lo peor ya pasó para los ríos Limay y Neuquén, y aseguró que no están previstos nuevos descensos en los caudales. “El cimbronazo que produjo la baja histórica de los caudales quedó atrás y de ahora en más no tendrían que haber nuevos descensos. Incluso en agosto se tendrían que incrementar las erogaciones desde los embalses por los usos para riego en el Valle" manifestó Purrino.