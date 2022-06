Río Negro no prohibirá el lenguaje inclusivo

Tras la prohibición de utilizar el lenguaje inclusivo en las escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por parte del jefe de Gobierno, Horacio Larreta, la propuesta para que también se prohíba en la provincia de Río Negro la planteó el legislador de Juntos por el Cambio, Juan Martín.

A través de una nota enviada al ministro de Educación, Pablo Núñez, el legislador rionegrino pidió que se suprima el uso del llamado lenguaje inclusivo en las escuelas. Martín señaló que “la verdadera inclusión es tener escuelas donde se eduque. El mal llamado lenguaje inclusivo es una manipulación del idioma que responde a una visión ideológica que algunos quieren imponer”.

Indicó que "la experiencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que excluyó este pseudolenguaje de todo ámbito pedagógico, es que la distorsión del idioma afecta el aprendizaje. Hace tiempo que nosotros venimos señalando este tema, incluso presentamos un proyecto para que en todas las dependencias estatales se use un lenguaje claro, sin manipulaciones ni complicaciones. Hoy pedimos esto específicamente para el sistema educativo, porque hay una situación urgente".

"Espero que el ministro Núñez, que tiene un enorme desafío por delante, tome las medidas que hacen falta", concluyó.

Nuñez, en Bariloche se refirió al tema. Señaló que “si de lo que estamos hablando es de intentar frenar un proceso de construcción social, la verdad es que va a estar difícil que lo frenemos si esta construcción social va a dar como resultado lo que tenga que dar”.

Indicó que “las comunidades educativas llevan a las escuelas la realidad de la calle y las escuelas son lugares para transformar esa realidad, para formarse. Intentar prohibir estos procesos me parece que no tiene sentido, que no es el camino”.