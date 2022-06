Obispos exigen respuestas a Carreras, ASSPUR analiza medidas

Cansados de los inconvenientes que producen las medidas de fuerza que realizaron durante tres semanas consecutivas los trabajadores de la Salud, desde la pastoral Social de la Diócesis del Alto Valle, de Bariloche y de Viedma se metieron de lleno en el conflicto que mantiene el gobierno de Río Negro y los trabajadores del sistema de Salud. En una carta que le enviaron a la gobernadora Carreras, le expresaron que “vemos y sabemos que el sistema de salud está en crisis por la falta de equipamiento, por las condiciones en que se encuentran los edificios, por la falta de insumos y medicamentos, por la falta de profesionales, agravado ahora por la falta de prestaciones para muchas personas que son usuarias del sistema público de salud”.

Y agregaron que “hoy en nuestra provincia se viven momentos que no pueden dejar de preocuparnos, como es el conflicto de los trabajadores englobados en ASSPUR y el gobierno provincial. No ponemos en discusión el justo reclamo que tienen los trabajadores de la salud, si nos preocupa que desde la orbita gubernamental no se busquen caminos para superar el conflicto que tiene rostro y es el de nuestro pueblo más vulnerable, ya que con niveles de pobreza que se viven y por la propia inflación es casi imposible lograr acceder a la salud privada.

“Pedimos encarecidamente que se arbitren todos los medios necesarios para poner fin a este conflicto, que tanto mal está haciendo al sistema de salud pública, a los trabajadores y a las personas que acuden al hospital público buscando una respuesta a su enfermedad. Exigimos a la gobernadora Arabela Carreras y al ministro de salud, Fabián Zgaib que tomen conciencia del momento tan crítico que se vive en nuestra provincia con el sistema de salud paralizado”, señalaron los obispos.

“Son ustedes los que tienen que tomar las decisiones políticas, realizar las gestiones y acciones necesarias para garantizar el acceso a la salud, no como un simple slogan sino como Derecho, el cual está garantizado en nuestra Constitución Nacional y la declaración de Derechos Humanos”, concluyeron

Las asambleas definen la continuidad de las medidas

Desde ASSPUR confirmaron que este lunes se realizarán asambleas en cada hospital rionegrino y se analizará como se continua. Además, esperan el llamado oficial a una mesa de diálogo que el gobierno comunicó que se concretará el jueves 23, sin embargo, el sindicato aún no recibió la convocatoria de manera oficial.