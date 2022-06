Salud de Río Negro no cortará la ruta, hasta el jueves

Finalmente, las asambleas de los trabajadores de Salud, nucleados en ASSPUR definieron a través de un plenario provincial en el que participaron 51 delegados de todos los hospitales de Río Negro, flexibilizar las medidas de fuerza.

Los hospitalarios permanecerán en estado de alerta y asamblea permanente hasta el jueves, que es el día en que el gobierno rionegrino los convocó a una reunión. Advirtieron que “buscan pausar las medidas de acción directa, a la espera de una oferta concreta que satisfaga a los reclamos de los trabajadores”.

Esta mañana, Julio Fernández, de ASSPUR señaló que “la flexibilización de las medidas implica que no vamos a salir a cortar las rutas y no haremos intervenciones en edificios públicos. Pero cada hospital podría definir continuar con las retenciones de servicios. La atención mínima y urgencias es lo único garantizado. La normalidad del hospital no ha vuelto”.

Además, denunciaron que se vencerán contratos de trabajadores del hospital de Regina que perciben sueldos de $14 mil y que no hay intenciones de renovárselos. Solicitaron que sean incorporados a la planta estatal.