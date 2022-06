Piqueteros analizan volver a cortar las rutas

No obtuvieron respuestas. Y los plazos de tolerancia serán cortos. Así lo hicieron saber desde el Frente Piquetero de Río Negro a Mejor Informado. Y volver a los cortes de rutas es una opción para que sus reclamos sean escuchados.

Desde el Frente señalaron que “desde que iniciamos este plan de lucha solo hemos recibido de parte del gobierno maniobras dilatorias e intentos de generar divisiones hacia el interior del Frente. Como nada de esto les ha dado resultados, ahora avanzan con una política de amenazas, difamaciones y aprietes, pretendiendo judicializar una situación de grave crisis social y alimentaria. Parece que donde el gobierno debiera llegar con políticas activas de creación de empleos y de ayuda alimentaria para una población cada vez más sumida en la pobreza, solo está dispuesto a llegar con la policía para acallar la protesta”.

Explicaron que “una respuesta similar reciben los trabajadores de Salud a los cuales el gobierno elogió durante la pandemia, pero que fueron y siguen siendo como la mayoría de los trabajadores ocupados y desocupados víctimas de un ajuste brutal. Mientras se niegan recursos a los sectores más necesitados, el gobierno sigue con su política de favores impositivos y de entrega de recursos a los grupos económicos más poderosos, sin que esto signifique un solo beneficio para los miles y miles de desocupados o precarizados de la provincia. Esto se verifica, por ejemplo, en la entrega de enormes extensiones de tierras a las empresas beneficiarias de la explotación del hidrogeno verde”.

“El levantamiento de las medidas que venimos llevando adelante, no es una opción para las miles de familias que hoy pasan frío y hambre. De conjunto con el gobierno nacional, este gobierno provincial es también responsable de esta situación. La llegada del invierno encuentra a miles de familias sin gas y sin los recursos para acceder a una garrafa o a leña. El receso invernal en las escuelas plantea la posibilidad de dejar a miles de niñas y niños sin el único plato diario de comida que muchos de ellos reciben. No estamos dispuestos a ver como nuestras familias pasan hambre y frío y quedarnos callados la boca. Si no hay respuestas hay lucha”, concluyeron.