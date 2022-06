Camioneros prometieron dejar libres los puentes y la 151

El encuentro previsto con autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires para la negociación de la protesta que llevan adelante en todo el país los propietarios de camiones fracasó y continuará la medida. En la región del Alto Valle de Río Negro, anticiparon que se concentrarán en la comunicación de las rutas 22 y 6, que se dirige a Casa de Piedra.

Los voceros de quienes adhieren a la Unión de Transportistas (UNTRA) en Río Negro adelantaron que no está previsto el corte del tránsito en los puentes que unen esa provincia con Neuquén, ni tampoco efectuar medidas en la ruta 151 que une a Cipolletti con Cinco Saltos.

De esta manera, ante el fracaso de la reunión prevista entre autoridades del gobierno Nacional y bonaerense con representantes de los camioneros, la medida por tiempo indeterminado continuará en diferentes puntos del país. Especialmente, los cortes del tránsito registran serios inconvenientes en los accesos a la ciudad de Buenos Aires, en esa provincia, en el Litoral y en Tucumán, entre otras vías de comunicación de la Argentina.

En lo que será la tercera jornada de protesta de los propietarios de camiones, nuevamente se hará visible la falta de coordinación entre manifestantes que adaptan la modalidad de corte a cada lugar y con diferente fuerza. Mientras en algunos sectores (como el que está previsto para este jueves en Ruta 22 y 6) el tránsito estará habilitado para todo tipo de vehículos, menos para el trasporte de cargas, en otros el corte es total.

Además, lo que se observó en estas jornadas es que también cada jurisdicción evalúa los pasos a seguir y continúa o no la medida. Así sucedió en Neuquén, adonde este miércoles no se observó la presencia del reclamo trasportistas en las rutas. Otro tanto sucede con otras provincias donde la UNTRA no ha logrado la adhesión a la medida de fuerza.

Sobre el fracaso de la reunión prevista para la tarde del miércoles existieron múltiples versiones, especialmente con la no presencia de trasportistas por no cumplirse el acuerdo en cuanto a la presencia de las más altas autoridades nacionales de Trasporte, Economía y Energía. Por su parte, desde la Casa Rosada y el gobierno bonaerense, se indicó que los camioneros no se presentaron por no acordar quiénes asistirían ni con qué mandato.