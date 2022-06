Sin acuerdo, Salud inicia otros cinco días de paro

Se inicia una semana donde las medidas de fuerza en el sector de los trabajadores rionegrinos de la Salud van a continuar durante cinco días más. Es que el encuentro realizado con el gobierno, en el que participó el ministro Fabián Zgaib, no dio los resultados que se esperaban.

La gestión de Arabela Carreras ofreció a los trabajadores de la Salud gestionar ante ANSES el reconocimiento del tiempo trabajado en situación de pandemia, computando dos años por cada año de labor. Trabajar en la modificación de la Ley de Higiene y Salubridad en el Trabajo 19.587, para lograr la inclusión del personal del sector de Salud.

Además, gestionar ante ANSES un régimen jubilatorio diferencial para los trabajadores del sector. Un incremento del 300% del ítem de Compensación Salud para todo el personal que depende de la cartera: pasará de $2.800 a $11.500.

Y estableció mejoras para el sector de profesionales médicos: 50% de la Especialidad Médica y 100% del Complemento Full-Time; 20% en las Jefaturas, Ley 1.904; 10% en el valor de la guardia médica

Desde ASSPUR señalaron que “no hubo propuestas ni nada que se le parezca. Fue una decisión del gobierno de beneficiar solo a una parte del equipo de salud. El conflicto no se resuelve con esta medida del gobierno, porque no alcanza a todos los trabajadores y porque no constituye una recuperación de nuestros salarios atrasados, porque el gobierno insiste con seguir precarizando el salario de los trabajadores de la salud, rechazamos sumas no remunerativas y no bonificables.

Agregaron que “el gobierno no satisface ninguno de nuestros reclamos. Planteamos la necesidad de un salario inicial para todos los trabajadores de la Salud, sin distinción alguna y que ningún hospitalario quede por debajo de la canasta familiar”.

Y las asambleas definieron otros cinco días de paro desde este lunes, con asambleas en cada hospital rionegrino. Las medidas incluyen un corte de rutas el jueves 9 de junio en todo el territorio provincial.

Mientras que desde ATE Río Negro explicaron que el ofrecimiento del gobierno genera dos clases de trabajadores de Salud, los de primera categoría y los de segunda categoría, discriminados en sus derechos. Muchas de las demandas orientadas a todos los servicios y especialidades, no fueron atendidas.