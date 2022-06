Malhumor social: un automovilista embistió a un piquetero

Durante las últimas dos jornadas se registraron incidentes, discusiones y altercados entre quienes necesitaban circular por calles y rutas y quienes llevaron a cabo manifestaciones con cortes de tránsito. El más grave se produjo en la ciudad de Córdoba, donde un automovilista atropelló a un piquetero y luego se dio a la fuga.

En la región, se pudo observar que hechos graves como el de la capital cordobesa no llegaron a producirse por el accionar de la policía que no permitió el contacto de automovilistas con manifestantes y en otros casos porque quienes llevaban a cabo la medida cedieron al paso vehicular durante algunos períodos. No obstante, el “humor social se encuentra en un alto grado de combustión”, como graficó un analista.

En el caso de la ciudad de Córdoba, las imágenes registraron cómo una camioneta blanca irrumpe en medio de la marcha que realizaban empleados municipales en las céntricas calles de Sarmiento y Salta. Según se informó, el manifestante sólo resulto con heridas leves y el conductor rápidamente continuó su marcha sin que fuera detenido.

En Neuquén

Los medios de comunicación y las redes digitales fueron depositarios de cientos de comentarios sobre los trastornos, la ira y el rechazo de las medidas de fuerza que generaron caos y múltiples inconvenientes. Especialmente durante la jornada de miércoles y jueves, la línea de comunicación de AM 550 y 24/7 Noticias (celular 0299 155103322) recibió mensajes de toda la región y otras provincias sobre las experiencias personales vividas en tornos a los cortes de calles, rutas y puentes interprovinciales.

En ese registro de hechos y opiniones, se destacaron la imposibilidad de cumplir con trabajos, con turnos médicos, con traslado de pacientes y con transporte de mercaderías, entre otros. La “extorsión” por parte de los partidos políticos de izquierda y organizaciones piqueteras fue una de las opiniones más reiteradas, al tiempo que también se mencionó la sensación de ciudadanos “rehenes” de estas medidas de fuerza.