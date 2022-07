Imperdonable maltrato a ancianos neuquinos

Más allá del femicidio en Catriel que llenó de angustia e indignación a la zona del Alto Valle y la Confluencia, la semana que está a punto de terminar tuvo también otras noticias que concentraron el interés de los lectores, aquí en Neuquén. Entre ellos, el cobarde, cruel e imperdonable maltrato a los ancianos, en un geriátrico capitalino; el enojo de una concejala contra el Concejo Deliberante y la copia de diputados neuquinos, que presentaron un proyecto prácticamente idéntico al que, hace unos pocos meses, había presentado un grupo de vecinos. Pero eso no es todo, hay más. Veamos.

Cruel cobardía

Lo ocurrido en un geriátrico del Barrio Belgrano de la ciudad de Neuquén no sólo genera repudio y bronca, sino además el reclamo de que los culpables vayan presos. Los malandras tenían a nueve abuelos atados a sus camas, desnutridos, rodeados de cucarachas y hacinados en un garaje. Un ciudadano (o ciudadana) de bien alertó a la Comisaría Segunda, se iniciaron los procedimientos y el establecimiento del horror fue lógicamente clausurado. El Hogar Rosa funcionada en la calle Sierra Grande al 738 y se espera que sus responsables terminen tras las rejas.

Concejala enojada

La concejala por la Democracia Cristiana y pastora de la Iglesia Evangélica, Nadia Márquez puso el grito en el cielo cuando vio que el Concejo Deliberante de la Ciudad de Neuquén le había puesto un marco con los colores igualitarios a una foto suya, en conmoración del Día Internacional y Provincial del Orgullo LGBTTIQ+. El Deliberante lo hizo en varias fotos, pero la que se enojó fue ella, ya que no fue consultada.

“No me usen para el lobby LGTBI”, expresó. Y en un video que difundió a través de sus redes sociales, Márquez dijo lo siguiente: “Acabo de solicitar al Concejo Deliberante de Neuquén que elimine mi imagen de unas publicaciones que hicieron con los colores LGTBI y obviamente no me representan”. “Estoy en contra de la fecha, en contra de que se ice la bandera y por supuesto que utilicen mi imagen en ese marco con esos colores para identificarlos con el colectivo LGTBI”, continuó. Desde el Deliberante dijeron que lo habían hecho en pro de la tolerancia.

Copy paste

Copiar y pegar. El bloque de diputados del Frente de Todos (FdT) de la provincia de Neuquén presentó un proyecto que sin dudas merece acompañamiento, ya que propuso que los alumnos y estudiantes de todos los niveles educativos lleven en sus guardapolvos y uniformes el logo de las Islas Malvinas. El problema es que el proyecto es prácticamente idéntico al que un grupo de vecinos había presentado en febrero.

Los vecinos se inspiraron en la valentía de Thiago Huenchillán -un chiquito de 7 años de Comodoro Rivadavia- que defendió la soberanía nacional frente a los dichos de su maestra, que dijo que las Malvinas no eran argentinas; luego, el niño sugirió que todos los alumnos lleven las Malvinas bordadas en sus guardapolvos, como lo hace él. Respecto de los diputados la pregunta es: ¿Se “inspiraron” en el proyecto de los vecinos o no lo conocían?, si no lo conocían habría que preguntar por el “interés” que les generan a los legisladores de ese bloque los proyectos que no son de ellos.

¡Qué ratas!

Por el centro de la ciudad de Neuquén circulan perritos callejeros con chalecos de color naranja que los protegen del frío. Lo llamativo es que en el abrigo de un mestizo, negro de porte mediano, se puede leer la siguiente leyenda: “No me lo robes yo también tengo frío”. Dicen que otros perritos también la tienen.

Al parecer, no están a salvo de los dañinos o de los amigos de lo ajeno (que este caso serían nivel rata). Cabe recordar que en 2015, un grupo de vecinos que se organizaba para confeccionar los chalecos denunció que les habían robado a los callejeros del Parque Central ¡Una vergüenza!

Policías 4x4

La Policía neuquina llamó a licitaciones públicas para comprar 35 camionetas y 10 automóviles, que destinará a reforzar la seguridad en distintas zonas. Las camionetas demandarán una inversión estimada en 218.680.000 pesos, es decir 6.248.000 pesos cada una y la compra se estima cercana, ya que la apertura de sobres está prevista para el 12 de julio, a las 16. El refuerzo de las medidas de seguridad es uno de los reclamos de la población.

De nuevo

La inseguridad en el tránsito no sólo se nutre de los excesos de velocidad, del incumplimiento de las normas y de la desidia en la que incurren quienes, en una actitud a todas luces irresponsable, hablan por teléfono mientras conducen. También influyen los animales sueltos, que pueden generan accidente potencialmente fatales en las rutas.

Sin ir más lejos, un taxi impactó de lleno contra un caballo en la Ruta 7 de Neuquén y no hubo muertes de milagro; de hecho en el vehículo viajaban dos mujeres que fueron asistidas por personal médico. El hecho tuvo lugar en la zona del ex peaje y la pregunta es la siguiente: ¿Cuándo llegará en el día en que las autoridades resuelvan este problema?