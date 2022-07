Complicado panorama en las paritarias rionegrinas

Tras las medidas que anunció la ministra de Economía de la Nación, Silvina Batakis, la gobernadora rionegrina fue cauta a la hora de analizar que impacto tendrá en la provincia. Confirmó que evaluará cada medida con el ministro de Economía provincial, Luis Vaisberg. Es que el 15 de julio se retoma la reunión del Consejo de la Función Pública, donde la gestión de Carreras debe llevar alguna propuesta de aumento para los trabajadores rionegrinos. El último encuentro careció de incrementos e irritó los ánimos de los estatales.

La mandataria señaló luego de la inauguración de la terminal aérea en Bariloche que “miramos las decisiones del gobierno nacional y esperamos que tengan un impacto positivo para tranquilizar la institucionalidad y la economía. No hay islas en este país. Todos estamos sujetos a lo que suceda a nivel nacional”.

Carreras indicó que “será dificultoso lograr acuerdos que resulten aceptables para todas las partes y que, a la vez, puedan ser cumplidos por el gobierno. Esperamos llegar a un entendimiento con los gremios en el transcurso de esta semana para mantener la paz social. La situación es frágil porque el contexto económico que atravesamos es delicado “.

Cláusula gatillo

Desde la Asociación Trabajadores del Estado se exigió al gobierno de Río Negro que se revise el último acuerdo salarial vigente a partir de la abultada inflación del primer semestre del año y aseguró que no se podrán concretar nuevos entendimientos de seis meses sin que incluyan una cláusula gatillo.

El secretario general, Rodrigo Vicente señaló que “el gobierno está aceptando que la inflación no va a bajar en lo que resta del año. Las remarcaciones de precios son constantes, sobre todo en rubros que componen la canasta básica, y en algunas regiones de la provincia los costos de vida son considerablemente más altos. En este escenario de incertidumbre económica no se pueden cerrar acuerdos semestrales sin cláusulas gatillo, la cual se ejecutaría automáticamente en caso de una nueva escalada de precios. Sin esta condición, los periodos a pactar deberían ser bimestrales o trimestrales, con revisión”.

Sin aumento no retoman las clases

La secretaria general de UnTER, Sandra Schieroni señaló que “de no haber una propuesta salarial no habrá retorno a las aulas, luego del receso. No vamos a ser la variable de ajuste de los gobiernos nacional o provincial, somos el motor de la economía y de la producción, apostamos a un país que permita a la clase trabajadora tener salarios dignos. Instamos al gobierno provincial a realizar una lectura política de lo sucedido en éste 2022 y lleve a la mesa de discusión una propuesta que supere la inflación, para que como trabajadores no perdamos poder adquisitivo, de no existir entendemos que están apostando al conflicto y los hacemos responsables si no hay inicio de clases luego del receso».

Mientras que los trabajadores de la Salud, afiliados a ASSUPUR iniciaron este martes un paro de 48 horas en los hospitales rionegrinos, que podría incluir manifestaciones regionales.