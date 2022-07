Retirados policiales reclamaron en Neuquén

Retirados de la Policía de Río Negro continuaron manifestándose en reclamo del pago de la Zona Austral. Durante la mañana de este martes, se manifestaron en la sede de ANSES de Bariloche, Viedma y en Neuquén.

Mario Pérez es uno de los representantes del sector de Retirados, señaló esta mañana que “en la reunión de la mesa técnica de ANSES, en la que participó la Función Pública, la Fiscalía de Estado y nuestro sector de Retirados se avaló nuestro reclamo”.

Agregó que “el 28 de junio le pedimos una reunión urgente a Fernanda Raverta, la titular de ANSES. Y no recibimos respuestas. Ahora trajimos un petitorio para que considere nuestra situación. Hace 9 meses que venimos reclamando y se nos niega este derecho. Es una necesidad extrema. La movilidad no la cobramos aún, la cuota del primer semestre, que es paupérrima, no la percibimos. Los retirados vemos los aumentos recién tres meses después. Estamos cobrando lo mismo que el año pasado”.

“No podemos seguir esperando, se muere un retirado cada 4 días. Si seguimos esperando se nos van a seguir muriendo compañeros. El policía no está acostumbrado a salir a la calle, pero las circunstancias nos obligan a salir a reclamar. Ya agotamos el diálogo”, concluyó.

Así fue el reclamo de los Retirados policiales de Río Negro :