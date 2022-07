Firman convenio en Neuquén para controlar los Precios Cuidados

En medio de un contexto económico muy complicado en el territorio argentino, la inflación sigue golpeando el bolsillo de las y los trabajadores. Debido a esta problemática y para tratar de detener una situación que parece imparable, las autoridades de la Provincia de Neuquén firmaron un convenio de controles de Precios Cuidados y abastecimiento en toda la provincia.

"El control está orientado en grandes superficies y mayoristas en Neuquén. El objetivo es, lógicamente controlar que se cumplan estos precios y también, que la mercadería no esté en los depósitos y si en las góndolas. Hay un problema con las primeras marcas, que no entregan los productos con precios y entonces el comerciante no las compra", expresó el presidente del CIPPA, Andrés Piotti López, en AM550.

De manera semanal, el CIPPA se encargará de estos controles y estará a cargo de realizar las inspecciones y actas correspondientes a quienes no cumplan con estos Precios Cuidados. Este proceso estará supervisado por la secretaría de Comercio Interior, dependiente del ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación.

A su vez, mencionaron que la dirección provincial de Protección al Consumidor de Neuquén llevará adelante estas inspecciones en comercios minoristas y mayoristas para constatar que se cumplan los precios máximos publicados en la resolución 43/2022 y 405/2022 por Nación.

Fuente: Am550LaPrimera.com