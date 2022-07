Mapuches: el acuerdo con el Estado "es necesario y urgente"

Tras la presentación por parte del gobernador Omar Gutiérrez del protocolo de consulta a los pueblos originarios, comenzaron los encuentros para arribar a los consensos que requiere la norma. De esta manera, se buscará arribar a un acuerdo general de todas las partes para la evaluación de aquelas afectaciones que pudieran observarse en obras realizadas en el territorio neuquino.

La "Consulta Previa, Libre e Informada (CLPI) a la Confederación Mapuche", donde se advierte que deberá aplicarse antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos naturales existentes en tierras de comunidades indígenas, se ha transformado en estas horas en el centro de las opiniones, tanto regionales como nacionales.

El titular de la Confederación Mapuche, Jorge Nawel, dialogó con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias de Neuquén y expresó que “para nosotros fue una jornada muy especial la de este lunes, porque recibimos de la mano de Gobernador un protocolo de consulta, que fue largamente esperado por toda la comunidad porque es un instrumento sumamente necesario y urgente”.

Desde la comunidad Mapuche creen que la propuesta que les entregaron es “muy liviana” porque tienen enormes vacíos legales y muchas contracciones jurídicas. Por ese motivo, “es fundamental que podamos trabajar en conjunto para que no sea un ida y vuelta interminable y así poder establecer un acuerdo sobre qué tipo de propuesta queremos comenzar con el derecho a la consulta”, remarcó Nawel.

Esta nueva herramienta jurídica “va contribuir enormemente para generar proceso de diálogo y consenso para que no sólo predomine el interés económico de Vaca Muerta sino fundamentalmente el respeto a los derechos humanos del pueblo mapuche, de un ambiente sano y de seguridad para toda la población que creemos que no está siendo controlada del todo”, agregó.

Con respecto al trabajo de la Confederación Mapuche, Nawel indicó que “la tarea más inmediata es dar el posicionamiento del pueblo”, por ese motivo los referentes le propusieron al poder Ejecutivo conformar un equipo de trabajo compuesto por mapuches, el presentante del gobierno y el poder judicial a través del Ministerio Público Fiscal.

Al ser consultado sobre futuras obras que atraviesan sus territorios como el gasoducto Néstor Kirchner, el referente mapuche manifestó que “el derecho a la consulta es un instrumento que va a servir para todos los campos de la relación entre el Estado y nuestro pueblo”. Y continuó: “El gobierno en Neuquén tuvo una actitud intolerable, autoritaria y de imposición de numerosas iniciativas que nos afectaron internamente y en otros casos estuvimos hasta bajo amenaza, es por eso que no podemos permitir que nuevamente sucedan este tipo de cosas”.

El pueblo mapuche desea que antes de que se comience cualquier tipo de obra que afecte a su territorio y comunidad, el Estado se ponga en contacto con ellos en una etapa temprana y no cuando los trabajos se estén llevando a cabo. En la actividad hidrocarburifíca, esperan que pase algo similar y anhelan que el derecho a la consulta se realice previo a licitar una tierra.

“No va a haber ninguna incitativa del Estado que no sea consensuada con el pueblo mapuche, porque no lo vamos a permitir, ya que debe llevarse a cabo en un proceso democrático y bajo la ley”. Si esto no se llegase a cumplir, el respeto, la convivencia y la diversidad cultural van a dejar de ser verdad.

El protocolo se realizó sobre la base del artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución Nacional y la Constitución de la provincia del Neuquén, que fijan "la consulta a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente".

