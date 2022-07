Schlereth: “Cuánto tiempo tenemos que seguir soportando”

El ex presidente del Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén y ex diputado nacional, David Schlereth se despachó con una declaración bastante particular hacia el gobierno de Alberto Fernández “¿Cuánto tiempo tenemos que seguir soportando la indiferencia, la apatía y desidia de quienes nos desgobiernan?”, planteó.

“Tenemos una crisis sin precedentes donde lo único que crece es la inflación, la pobreza, la inseguridad y la desesperanza”, dijo Schlereth quien supuestamente abriga sueños de candidato a gobernador por Juntos por el Cambio.

“Mientras miles de argentinos viven la angustia de no saber cómo llegar a fin de mes porque la plata no alcanza y el miedo a no poder comprar para comer, pagar el alquiler, no perder el empleo y lo poco que se tiene, el presidente y su Gobierno se mira el ombligo alejado de los problemas reales de la gente”, agregó.

“La situación que se vive es insostenible. Los argentinos no toleramos más, cuánto tiempo tenemos que seguir soportando la indiferencia, la apatía y desidia de quienes nos desgobiernan. No nos tenemos que resignar a vivir con inflación”, concluyó.