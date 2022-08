Quieren sacar de las viviendas sociales a registrados por violencia de género

En los últimos meses, se ha registrado un número muy alto de casos de violencia de género en distintos puntos de la Provincia de Neuquén. Esta situación derivó en un proyecto para excluir de las viviendas a quienes su nombre integren la lista de violencia de género, como por ejemplo, en el caso de Chos Malal.

A inicios de este año, la Comisión de Planificación analiza presentar este proyecto impulsado, también, por la concejal de Chos Malal por el Frente de Todos, Aída Alarcón. "El objetivo del proyecto es incluir un artículo a una ordenanza que ya tenemos en Chos Malal que plantea las causales de caducidad. Estas tienen que ver con quienes no han cumplido plazos en la construcción, quienes han vendido o han cedido el terreno, o que no han avanzado en las cláusulas que se les pone cuando se les otorga el lote. Pero no menciona nada acerca de este tipo de situación", comentó Aída Alarcón en AM550.

El municipio local, si es que se aprueba este proyecto, tendrá a disposición una lista con nombres provenientes del Registro de Violencia Familiar y de género de la Provincia de Neuquén.

"Acompaño hace muchos años a mujeres, y noto que el acceso a la Justicia es un trámite muy complejo, ya que les cuesta denunciar porque el proceso judicial es totalmente revictimizante. Desde el municipio le contestaban que ella tenía que decirle a su expareja violenta que renuncie al pedido de un lote", afirmó Alarcón.

En este sentido, Aída Alarcón comentó que está esperando el apoyo de los diferentes bloques para avanzar con este novedoso proyecto.

