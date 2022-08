Ordenan un nuevo juicio por el abuso sexual de una niña

Andrés Villar, quien recientemente fue condenado por haber mantenido secuestrado a su defensor en Zapala, será nuevamente enjuiciado acusado de haber abusado sexualmente de su hijastra, a partir que un tribunal de impugnación anuló la sentencia que lo absolvió por “incongruencias entre lo presentado por la fiscalía y los testimonios escuchados durante el juicio”. Para Impugnación ese fallo fue “contradictorio” ya que se valoró el testimonio de la víctima y de los testigos, pero primó la diferencia de fechas y lugares expuesta entre la fiscalía y la querella.

El 22 de abril de este año, Villar fue absuelto por un tribunal compuesto por tres juezas porque “no se logró acreditar la acusación en las circunstancias de tiempo y de lugar que se presentaron al inicio del juicio”.

Ahora, el tribunal de impugnación integrado por Florencia Martini, Andrés Repetto y Fernando Zvilling, por mayoría resolvió anular esa sentencia.

Los votos mayoritarios fueron de Martini y de Zvilling, quienes consideraron que “el fallo resulta contradictorio, ya que el testimonio de la víctima es valorado como verdadero y corroborado por los testimonios de otros testigos y sin embargo se resuelve en contrario por un defecto en las fechas y lugares presentados por la fiscalía y la querella”. Aseguraron que “la valoración del testimonio de la víctima durante el juicio careció de perspectiva de género y en la resolución se ven afectados sus derechos”.

En soledad, Repetto señaló que “el no coincidir con la valoración que las juezas de primera instancia hicieron de la prueba presentada en el juicio, no es motivo para declarar nula una sentencia”. El fallo se “encuentra adecuadamente fundado” por lo que no lo consideró arbitrario. Consideró que “el error por parte de los acusadores con respecto a las fechas fueron efectivamente rebatidos por la defensa y que si los hechos ocurrieron en otra fecha u otro lugar, eso no tuvo oportunidad de ser defendido, ya que no fue planteado de ese modo por la fiscalía o la querella en sus alegatos de cierre, por lo que correspondería rechazar el pedido de impugnación”.

De este modo, por mayoría, el tribunal resolvió que corresponde declarar la nulidad de la sentencia y el consecuente reenvío ante un tribunal con diversa integración. El imputado se encuentra cumpliendo prisión por el secuestro del defensor oficial de Zapala.