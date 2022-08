Este jueves, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer que la inflación del mes de julio fue del 7,4%, siendo la más alta de los últimos 20 años. En este contexto, donde los alimentos subieron un 6% mientras que el salario subió, en pocos casos, un 3%, la situación económico-social se encrudece en Argentina, dejando a cada vez más personas en la pobreza.

El cura neuquino Rubén Capitanio se refirió al respecto en diálogo con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias y aseguró que se trata de una situación "desesperante". "Para fin de año hablamos de una inflación del cien por cien. Eso demuestra más hambre para los argentinos, que es la inmensa mayoría de los desocupados o subocupados, y con esto me refiero que tienen un trabajo formal y no llegan ni a mitad de mes", dijo.

Hay muchos chicos que no pueden terminar el secundario intentando buscar una changa que no es fácil de conseguir y entonces está la puerta abierta a otros riesgos, como las adicciones.

En el Noticiero Central, hizo especial hincapié en los jubilados, que aseguró que son víctimas de una injusticia, de una redistribución tan injusta de los recursos económicos". "Pensar que vamos a llegar a diciembre con 50 mil pesos de jubilación mínima, es condenar al hambre y a la falta de atención de la salud y por lo tanto, abandono de personas a una inmensa cantidad de jubilados con la mínima", afirmó.

Capitanio se mostró muy duro con las autoridades a las que les pidió que "piensen que toda paciencia tiene un límite y el hambre es un agotador de paciencia muy grave y muy peligroso". Pese a que pasó la pandemia, "aumentó la necesidad de la gente", concluyó.

