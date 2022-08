La seguridad del Poder Judicial, en la mira luego del hackeo

El hackeo de datos del área Informática del Poder Judicial de Neuquén y su posterior puesta a la venta, encendió las alarmas y expuso la vulnerabilidad de los sistemas de resguardo de información de los organismos públicos. Es que el caso de la Justicia local no se trató de un hecho aislado en el país, ya que los poderes judiciales de Chaco y Córdoba también sufrieron ataques informáticos en el último tiempo. Incluso, en el caso de la provincia mediterránea, se debieron suspender las actividades ante la gravedad de la filtración.

En Neuquén, la lista de información robada a la página del Poder Judicial incluyó la publicación de los nombres y mails de más de 3000 empleados judiciales. A su vez, se filtraron otros datos, como la extensión de usuario, expiración de usuario y la fecha de modificación de los mismos. Todos estos informes, luego de ser sustraídos del sistema oficial, fueron ofrecidos a la venta en línea, vulnerando cualquier tipo de confidencialidad.

Por estas horas, la principal preocupación de la Justicia neuquina pasa por averiguar si el hackeo también afectó áreas con datos particularmente sensibles, sobre todo, relacionados a causas e investigaciones en curso. Los nombres de demandantes, procesados, fiscales y jueces podrían, igualmente, estar a disposición de cualquier comprador de la red.

“Por el momento estamos muy inquietos con este tema. El día viernes se divulgó una oferta con una lista de mails y en base a esto, desde el área de Informática se aceleraron las investigaciones y esta mañana, decidiremos qué medidas tomar junto a los expertos en el tema”, explicó este lunes el vocal del TSJ, Roberto Germán Busamia, durante una entrevista con La Primera Mañana de AM550.

El ataque al Poder Judicial de Neuquén fue identificado e informado por Jorge Litvin, abogado especializado en ciberdelitos y con amplia trayectoria en filtraciones de información del Estado. En comunicación con AM550 y 24/7 Canal de Noticias, el especialista indicó que aún no se conoce con precisión el alcance del hackeo y aseguró que “no hay compromiso” por parte de los organismos públicos a la hora de reforzar la seguridad de sus áreas informáticas.

“Todos los días nos enteramos de un caso nuevo, uno piensa que el Estado es quien más recaudos toma con su información, pero esto no es así. Lo vimos con el Poder Judicial de Chaco y Córdoba, también con la Policía Federal. No solo falta compromiso para tomar medidas, sino también con los datos robados y las personas afectadas”, señaló en diálogo con el programa Mejor de Tarde.

Litvin precisó que, aunque estos hechos son cada vez más comunes, no es fácil identificar a los responsables, ya que para atraparlos “todo depende de los recaudos que hayan tomado y del conocimiento informático que tengan”. Asimismo, afirmó que la intención de los hackeadores, después de atacar a una organización mayor como un Poder Judicial, suele ser extorsionar directamente a la persona titular de los datos filtrados.

En cuanto al caso particular del robo a la Justicia neuquina, aclaró que todavía no se ha dado a conocer el valor de venta de la información sustraída, pero anticipó “que suele ser muy barata en relación con lo que se pude obtener de ella”.

Según el especialista, los delitos cibernéticos se dispararon un 3000% en Argentina luego de la pandemia y el desarrollo decidido de los sistemas online que generó la cuarentena obligatoria. Como prevención ante estos ataques, recomendó la implementación de cursos a los empleados de las instituciones, porque el hackeo “sigue necesitando el factor humano para funcionar”.

“No solo se debe reforzar técnicamente la seguridad de los datos online, sino que también se debe capacitar a la gente sobre lo que no se debe hacer y lo que sí. El ciberdelito, aunque parezca complejo, necesita obligatoriamente que la víctima haga un click o ponga un pendrive en donde no debía”, precisó Litvin.

Por último, el abogado sostuvo que, junto a la identificación de los responsables, resulta necesario saber como sucedió el ataque, que dinámica tuvo y que área resultó más vulnerable, para de esa manera, lograr mayor eficacia en las tareas de prevención.

En ese marco, habrá que esperar para conocer los alcances del ataque y saber de qué manera el Poder Judicial de Neuquén tomará este preocupante antecedente para reforzar su seguridad. De todas formas, el daño ya está hecho.