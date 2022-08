"Me despierto pensando que esto no puede ser cierto"

Pasaron 30 días del brutal asesinato que sufrió Agustina Fernández en Cipolletti. La joven, que había llegado desde La Pampa para estudiar medicina con todas las esperanzas, fueron apagadas por un femicidio -otro más- que conmocionó a todo un país. Este viernes, al cumplirse un mes de su fallecimiento, su madre Silvana convocó a una marcha en la localidad rionegrina para seguir pidiendo justicia. Piden llevar velas y carteles.

CONVOCO A TODA LA COMUNIDAD RIONEGRINA A ESTA MARCHA PACIFICA EL PROXIMO VIERNES EN CIPOLETTI,QUE NO SE CALLE LA VOZ DE... Posted by Silvana Cappello on Monday, August 1, 2022

"Lo único positivo es que se amplió la causa con la orientación a femicidio, que era un tema que a nosotros nos interesaba. Hay mucha más gente trabajando en el caso, investigando varias líneas. La última reunión que tuvimos con la fiscalía y nuestros abogados fue el 25 de julio, en el cual se nos informó el trabajo que estaban realizando. Tenemos mucha fe y paciencia", expresó Silvana Capello, madre de Agustina, en una entrevista con AM550.

Mediante redes sociales, Silvana convocó a toda la población a marchar y pedir justicia por el brutal crimen de su hija. "Vamos a viajar hasta Cipolletti para liderar la marcha, aunque seguramente este yo sola porque mi marido no puedo afrontar la situación. Me gustaría que estén todas las familias, hijos y que sea todo en paz y sin disturbios", afirmó Silvana.

En este contexto del triste aniversario, la familia de Agustina comentó también que ya se comunicaron con la UNCO, en donde cursaba la joven, para invitar a sus excompañeros y docentes a participar de la marcha. La fecha está pautada para este viernes a las 18 horas en la Plaza de la Justicia.

A su vez, la mamá de la joven relató el calvario que vivieron luego del fallecimiento de su pequeña hija. "Este mes fue horrible y doloroso. No me quiero acostar y no me quiero dormir porque es desesperante soñar cosas feas. Me despierto a la mañana pensando que todo esto no sea verdad, pero hay que seguir pidiendo justicia. Hace dos semanas volví a mi trabajo y soy un zombi, siento que estorbo más de lo que aporto", manifestó Silvana.

