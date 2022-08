Palistas limpiarán el Río Limay antes que aumente el caudal

Palistas del Club Social y Deportivo Río Limay comenzaron este martes por la tarde a juntar residuos y así limpiar el río antes que aumente su caudal, en las próximas semanas. Esta iniciativa la hicieron extensiva a todos los vecinos y clubes que deseen despejar las zonas del río a las que asisten para así evitar contaminación y accidentes.

"Es un poco concientizar a toda la población a que no tengamos que limpiar el río sino que no dejemos basura cuando vamos a pasar un lindo momento", dijo el palista Pascual Orellana a 24/7 Canal de Noticias y AM 550. "Es aprovechar a limpiar todo lo que más se pueda para cuando venga el río con todo el agua que queremos, que esté limpio, que no se contamine y que no se lleve el caudal más alto no se lleve la basura río abajo", aseguró.

Recalcó además que lo más importante es sacar las botellas ya que son dejadas en las costas, se rompen y cuando sube el río no se pueden ver, provocando así heridos.

La limpieza comenzó este martes a las 14 horas en el límite entre Plottier y Neuquén, en la calle Futaleufú hacia abajo, sobre toda la zona del Balneario Valentina Sur y Balneario Solalique. En este contexto, Orellana invitó a todos los vecinos y a otros clubes como CEPRON y el Biguá a limpiar las zonas que más utilizan. "Que sea colectivo, tenemos muchas personas que van a concurrir asique estaría bueno que se haga más amplia la invitación".

Para ello deben acercarse al río con guantes, bolsas y rastrillos y comenzar con la limpieza. “La idea también es que quien tenga un kayak estable y ancho lo pueda tirar al agua para buscar en lugares que no se puede acceder caminando”, concluyó.

