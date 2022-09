Cientos de militantes se movilizaron en Neuquén en apoyo a Cristina

El intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner conmociona al país y por ese motivo organizaciones sociales de Neuquén se concentraron en el monumento a San Martín desde las 10, en claro repudio al ataque producido ayer por parte de Fernando Sabag Montiel.

Con bombos, pancartas y trompetas, la convocatoria encabezada por el Frente de Todos (FDT) y acompañada por otras organizaciones como el MTD, la Cooperativa 127 y ATEN, así como también otros partidos de izquierda, se realizó en el marco de una movilización en "defensa de la democracia" y en repudio al atentado a Cristina Kirchner.

Durante la movilización el concejal del FDT, Marcelo Zúñiga, expresó que “es una manifestación en defensa de la paz, en repudio al atentando a la vicepresidenta, en exigencia de aislar la violencia como forma de resolver los conflictos políticos y sobre todas las cosas defender la democracia”.

“Es algo impensado lo que sucedió y que conmovió a toda la sociedad argentina, no sólo a la militancia y las fuerzas políticas”, agregó Zúñiga e indicó que “es algo que no puede permitirse en el país para que se resuelven los conflictos políticos y sociales ya que los mismos se resuelven con más democracia, no con estas actitudes muchas veces fomentadas por determinados medios de comunicación y sectores políticos”, por eso es necesario ponerle fin a este tipo de situaciones “a través de la violencia y con un atentado a la líder de nuestro espacio político”.

En la misma línea, la diputada provincial del FDT, Ayelén Gutiérrez, manifestó que “acordaron tener una sesión en donde superen las instancias de diferencias políticas partidarias, para entender que esta es una situación amerita que estén todos en una instancia superadora y defendiendo la democracia”.

“Vamos a repudiar lo acontecido en el día de ayer en un acuerdo unánime para poder expresarnos como una cámara de forma sólida priorizando la democracia”. Con respecto a que algunos diputados neuquinos no se sumaron al apoyo a Cristina, Gutiérrez expresó que “hasta el momento lo que pudimos hablar con los presidentes de los diferentes bloques fue que estamos acordando por unanimidad, que aquellos que estén presentes vamos a repudiar este hecho sean del partido que sean”.

A nivel nacional, la movilización comenzó alrededor de las 12 y desde el Partido Justicialista (PJ) llamaron a marchar en la Plaza de Mayo y en las plazas de todo el país "en solidaridad con Cristina y en defensa de la vida y de la democracia".

Desde el Frente Renovador, el ministro de Economía, Sergio Massa, convocó a marchar desde las 16 a Plaza de Mayo, "en defensa de la democracia". Así lo informó el funcionario a través de su cuenta de Twitter, con la leyenda: "En defensa de la democracia, hoy todos a la Plaza" de Mayo.

Por su parte, la dirigencia de la agrupación La Cámpora se concentró también desde las 12 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para marchar a la Plaza.