Eduardo Prueger analizó el arma del atacante

La pistola Bersa calibre 32 con la que Fernando Sabag Montiel intentó un magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández, está apta para el disparo. Así lo certificó la pericia balística encomendada al gabinete de la Policía Federal. Las 100 balas secuestradas en la casa del detenido se corresponden con el calibre de la pistola que usó.

El licenciado en Criminalística, Eduardo Prueger, analizó esta noche en Noticiero Central por 24/7 el posible fallo en el mecanismo que impidió, afortunadamente, la salida del proyectil.

Prueger consideró que el hecho ocurrido en la esquina de la vivienda de Cristina Fernández, “es muy grave” y causó un “impacto muy fuerte”.

Al entrar a examinar la pistola secuestrada, señaló que según los peritos “es un arma vieja pero apta para disparar”. “De haber estado el proyectil en la recámara, el resultado hubiese sido muerte”, afirmó.

“El arma tenía cinco cartuchos dentro del cargador. No estaba en posición de disparo, es decir no tenía un cartucho en la recamara, pero eso no significa que no quería matar”, expresó.