ATEN busca limitar el alcance de Ganancias en los sueldos docentes

A través de la presentación de un proyecto de ley en Legislatura, el gremio docente ATEN busca limitar el impacto del impuesto a las ganancias en los trabajadores de la educación en Neuquén. Precisamente, la iniciativa plantea aislar los adicionales que cobran los docentes por zona desfavorable del alcance del tributo nacional.

Según explicaron desde el gremio, en la actualidad, el impuesto descuenta los ingresos de más de 6000 docentes en la provincia. “El objetivo de este proyecto es excluir los adicionales por zona que cobramos los trabajadores de la educación de la cuarta categoría de ganancias”, precisó la secretaria Adjunta de ATEN, Cintia Galetto, en comunicación con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias de Neuquén.

La gremialista recordó que los adicionales por zona desfavorable funcionan “como compensaciones” por el elevado costo de vida de la región patagónica, y que por esa razón, no deberían ser alcanzados por el impuesto como ocurre hasta ahora. “6000 trabajadores pagan hoy ganancias, lo que implica que 300 millones de pesos salen del circuito económico regional y van a parar a las arcas del Estado nacional”, añadió.

Durante la entrevista con el programa radial “Mejor de tarde”, Galetto planteó que, a pesar del acuerdo salarial logrado a principios de año, con el impacto de ganancias “los docentes no logramos hacerle frente a la inflación”. A su vez, indicó que para resolver la situación “se necesita una clara definición política del gobierno provincial”.

El proyecto fue presentado este martes en la Comisión de Trabajo de la Legislatura, en donde algunos diputados se comprometieron a “darle un rápido tratamiento”. “No estamos planteando la no aplicabilidad del impuesto de manera permanente, sino que creemos que, en este contexto inflacionario, los haberes de los docentes no soportan el peso ganancias”, comentó la secretaria adjunta.

En ese marco, Galetto explicó que, del 17% de aumento pagado en julio, los docentes solo cobraron el 11% debido al efecto del impuesto. Además, adelantó que el impacto podría agravarse en los próximos meses, ya que con los nuevos incrementos salariales, cada vez más trabajadores serán alcanzados por la cuarta categoría.

“Sí esto no se modifica, la situación se va a ir agravando trimestre a trimestre, con cada nueva actualización”, analizó la gremialista y agregó que “los pisos de ganancias son muy bajos para el costo de vida que tenemos en la Patagonia”.