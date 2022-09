El MAPO insiste en que las internas del MPN no son transparentes

El MAPO -Movimiento de Acción Política-, lanzó un comunicado en donde sus principales autoridades afirman que no están dadas las condiciones internas para las elecciones dentro del MPN el próximo 13 de noviembre, en la que estará presente el candidato de la Lista Azul Marcos Koopmann y que todavía no se sabe qué hará Rolando Figueroa.

"Decimos que no son transparentes porque la Junta de Gobierno del partido está conformada por una sola lista de un solo color y lo mismo sucede con la Junta Electoral. También con los presidentes de mesa, que serán elegidos por un solo color y así será con el escrutinio también", afirmó el exdiputado nacional José Russo en AM550.

"Nosotros le hemos aconsejado a Rolando Figueroa que no participe de estas elecciones internas porque no están dadas las condiciones. Para compararlo con un partido de fútbol, el árbitro es de una sola lista y el VAR es el presidente de esa lista. No hay posibilidad de que haya imparcialidad en estas elecciones", agregó Russo.

En el documento presentado, desde el MAPO afirman que el oficialismo "construyó un escenario electoral favorable donde la Junta de Gobierno es azul, la Convención Partidaria es azul y la Junta Electoral es azul. Las autoridades de mesa serán azules, podemos decir entonces que han delimitado un territorio electoral azul donde la diversidad ideológica y partidaria no tienen cabida ni garantías para expresarse".

Por AM550