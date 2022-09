Los escenarios políticos que exceden al MPN

La confirmación de Rolando Figueroa respecto de su candidatura a gobernador, la ironía de Omar Gutiérrez que le preguntó públicamente sin nombrarlo “¿Por qué no te vas de Neuquén?” y la oficialización de la alianza entre Azules y Petroleros rumbo a la interna del MPN, agitaron las aguas de la política neuquina en una semana que se vio atravesada por cuestiones como la maratón de actividades e inauguraciones en territorio de Mariano Gaido y el lamentable incendio en la refinería de Plaza Huincul.

Fue el anuncio de Figueroa el que abrió una serie de escenarios -algunos posibles y otros quizás no tanto- en virtud de que no confirmó si se presentará en la interna con su lista Violeta o si irá por fuera del partido a las generales de 2023. Esto inquieta y mucho, tanto hacia adentro como hacia afuera, donde aún hay variados asuntos por resolver. No obstante, de algo no quedan dudas: hay nerviosismo. A continuación el abanico de posibilidades.

*MPN- El 13 de noviembre irá a las urnas para elegir candidato a gobernador. Por la Azul (de Gutiérrez y de Jorge Sapag) se presentará Marcos Koopmann. Si Figueroa (quien reniega de los reglamentos internos) va a la contienda, la cuestión se resolverá aquí.

*MPN (2)- La alianza entre los Azules y los Petroleros (de Guillermo Pereyra y Marcelo Rucci) supone un escenario complejo para Figueroa. Si este va por fuera quizá surja una alternativa impensada hasta ahora; es decir un candidato que enfrente a Koopmann y garantice la cita en las urnas, con la consecuente movilización del poderío Azul que sirvió siempre como posicionamiento del candidato oficial de cara a la elección general.

*MPN (3)- Figueroa podría ir por fuera con sello propio (se habla de uno llamado: “Comunidad”) es decir sin banderías de partidos nacionales pero con aliados estratégicos (de uno o más de esos partidos).

*MPN (4)- Referentes del PJ (como Tanya Bertoldi, Javier Bertoldi y Marcelo Zúñiga) hablaron de la posibilidad de una alianza estratégica con Figueroa. No se descarta entonces que un eventual sello propio de esté último, pueda sumarse y competir dentro del Frente de Todos (FdT).

*FdT- Los precandidatos a gobernador son, en principio, Darío Martínez y Ramón Rioseco, quien históricamente ha contado con el respaldo de Oscar Parrilli.

*FdT (2)- Si Figueroa juega la interna dentro de esta alianza y se mantiene la fecha tentativa (13 de noviembre) iría a las urnas el mismo día que el MPN por lo que habría boletas de Koopmann y de Figueroa pero en distintas fuerzas. Está claro que no competerían entre sí, pero sería interesante ver la cantidad de votos que cosecha cada uno. Este escenario fue descartado públicamente por Figueroa.

*FdT (3)- Ni en esta ni en otra fuerza hay que descartar jamás la posibilidad de una lista de consenso. Pero las posturas de Figueroa, Rioseco y Martínez lucen muy firmes y aisladas hasta ahora, y no se observan acciones tangibles en este sentido.

*Juntos por el Cambio (JxC)- En principio tiene dos precandidatos a gobernador: Jorge Taylor (PRO), Pablo Cervi (UCR) También tiene una fecha de internas, sobre la que en las últimas horas se han extendido algunas dudas: 30 de octubre. Hubo reuniones para que los candidatos surjan por consenso, pero hasta ahora no fue posible un acuerdo.

*JxC (2)- A los precandidatos mencionados podría sumarse Jorge Sobisch quien presentó la solicitud de ingreso con el respaldo del partido de Miguel Angel Pichetto, aunque se dice que, el mismo, no está autorizado en el distrito. Cuenta con el visto bueno de un sector del PRO y con El Fuerte rechazo de dirigentes de la UCR y de la CC-ARI, que tiene su propia alianza dentro de la alianza. Tal así que Carlos Eguía anunció que encabezará la lista de candidatos a diputados provinciales, que acompañará a Cervi.

*JxC (3)- Trascendió que Figueroa mantuvo reuniones con uno de los principales referentes del PRO, allá en Buenos Aires, y que tendría posibilidades de jugar la interna provincial de JxC. No es sencillo dar con quienes den crédito de ello, pero el rumor existe. Esta hipótesis también fue descartada en Off por dirigentes de JxC y públicamente por Figueroa.

*Democracia Cristiana- Si Sobisch no consigue su objetivo de jugar la interna de JxC quizá vaya por fuera para ingresar diputados provinciales, como lo hizo en 2019.

* Descontentos: Existe la posibilidad de que una alianza de Figueroa con el FdT y de Sobisch con JxC termine generando descontentos dentro de las fuerzas nacionales, con la hipotéticamente consecuente fuga de voluntades, que podría capitalizar el MPN.

* Descontentos (2): Tanto el universo de votantes de Sobisch como el de Figueroa se componen, en partes, por descontentos con las gestiones de Sapag y de Gutiérrez, por lo que llegado el caso se los disputarían entre sí.

* Colectoras: Se había dicho que el MPN Azul analizaba la posibilidad de ser más selectivo en la autorización de satélites, para no afectar (demasiado) el volumen de su hipotético bloque de diputados provinciales. Pero lo singular de esta situación invita a replanteos varios.

* El reloj: Figueroa tiene el as en la manga y es probable que extienda la incertidumbre hasta el límite, es decir hasta que esté próximo a vencer el plazo para la presentación de listas.

* El reloj (2): Las indefiniciones también pueden llevar a un desgaste de Figueroa, ya que Los dirigentes y referentes de las ciudades y pueblos del interior especulan donde jugar y el tiempo sin definir juega a favor de Koppman que está bendiciendo referentes y candidatos en cada uno de ellos.

Todas estas posibilidades hacen que la ansiedad y la incertidumbre vayan en aumento y que el escenario 2023 no aparezca tan nítido como se creía. De aquí en más vendrán declaraciones fuertes, tal vez algunos reproches cruzados y especulaciones varias, todo rumbo al anuncio de los nombres que lucirán en las listas; sin ir más lejos, aún es un misterio quién acompañará a Koopmann en la fórmula y qué lugares ocuparán los Azules y Blancos petroleros en las nóminas del MPN Oficial.