Alerta en el Río Neuquén por el vertido de líquidos cloacales

El vertido de líquidos cloacales sin tratar al Río Neuquén preocupa cada vez más a los vecinos y pobladores de la zona ribereña, que, junto a organizaciones sociales y políticas, se cansaron de la falta de soluciones y decidieron denunciar publicamente los altos niveles de contaminación de la zona. Según explicaron, los vertidos provienen de una planta de tratamiento en Centenario, ubicada en la Calle 4, la cual registra problemas de funcionamiento desde 2008 y debía ser remodelada íntegramente en julio de este año.

Ahora, la situación tomó más notoriedad, ya que unos metros aguas abajo de esa planta, se instalará una nueva toma de captación de agua potable para abastecer al sector sur de la ciudad de Centenario, precisamente, al Barrio Nueva España y el sector de chacras. Al realizarse los estudios correspondientes para verificar la calidad del agua en ese tramo, los resultados reflejaron la grave situación del Río: la contaminación llegaba ser 150 veces superior a los niveles permitidos por los protocolos ambientales.

Ese informe, realizado hace algunas semanas atrás, fue pedido por los vecinos de la zona y acompañado por el diputado provincial de Avanzar, Lucas Castelli. “Los vecinos nos acercaron imágenes terribles, en donde se veía como vertían líquidos cloacales sin tratar por el color que tenían, casi verde flúor”, relató el legislador neuquino en comunicación con AM550 y 24/7 Canal de Noticias.

Castelli también indicó que se realizó un pedido de informes a la Subsecretaria de Recursos Hídricos y a la Municipalidad de Centenario, el ente regulador y la propietaria de la planta, respectivamente. Sin embargo, aclaró que nunca se recibió una respuesta concreta desde la administración de la vecina localidad.

En diálogo con el programa Mejor de tarde, el diputado provincial señaló que la Planta de Tratamiento Cloacales de Centenario debía haber sido modificada y remodelada íntegramente para julio de 2022, plazo que finalmente se incumplió por parte del municipio. En cambio, las autoridades pidieron un plazo de extensión hasta fin de año para culminar la obra.

“El informe evidenció la presencia de bacterias en niveles intolerables, 400% por encima de los valores normales que se necesita para habilitar el consumo”, precisó Castelli y añadió “con esa situación, a unas cuadras de donde se arrojan líquidos cloacales, quieren instalar una planta de agua potable”.

Una de las vecinas que decidió difundir lo que estaba sucediendo en el Río Neuquén, en la zona sur de Centenario, fue Valeria Sommadossi, quién también conversó con Mejor de tarde por AM550 y 24/7 Canal de Noticias. “Obviamente entendemos que la ciudad ha crecido mucho y que la infraestructura va quedando desactualizada, pero lo de esta planta es muy grave. Está tirando todos días los líquidos cloacales al rio sin ningún tratamiento”, denunció la pobladora.

Sommasodossi explicó que la planta cuenta con la aprobación de Recursos Hídricos para funcionar, a pesar de registrar problemas con los tratamientos desde hace casi 15 años. En la actualidad, con el proyecto de instalación de una planta de captación de agua para los barrios de la zona, la compleja situación ambiental del río se hizo evidente.

“Al principio, cuando hicimos los estudios y se los acercamos a las autoridades, nos decían que no lo habíamos hecho en el lugar adecuado. Pero finalmente, se mostró que todos los valores de bacterias en el agua estaban por encima de lo permitido por los protocolos. Obviamente, sabemos que esto no es solo por Centenario, sino que muchas otras ciudades tiran sus desechos cloacales al río, pero acá necesitamos soluciones, no echarle la cupa al otro”, sostuvo la vecina centenariense.

El exdiputado provincial y referente del Colectivo Ambiente Patagonia, Santiago Nogueira, también analizó la situación y apuntó contra la prorrogación de la Ley de Alerta Hídrico Ambiental, sancionada en 2017. “Esa norma creaba un comité especializado para diseñar un plan de alerta hídrico ambiental, pero a mitad de camino, ese trabajo se frenó y ya después todo quedó paralizado”.

Manifestó, además, que ese organismo iba a ser el encargado de supervisar el funcionamiento de todas las plantas de tratamiento de líquidos cloacales de la provincia, lo que podría haber sido de utilidad para evitar situaciones como las de Centenario.

“En muchas de ellas, se registran altos niveles de cloro en el agua, lo que muestra que no se realiza un tratamiento integral. Arrojan cloro para sobrellevar la situación, pero eso no es una solución y sabemos que no solo mata a las bacterias, sino a todo lo que vive en el agua”, finalizó el exlegislador neuquino.