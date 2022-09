Neuquén: el gobierno descontará el día a docentes que no trabajen

El Ministerio de Gobierno y Educación y el Consejo Provincial de Educación (CPE) neuquinos informaron que se descontará el día a docentes que no concurran a trabajar este miércoles, ante la convocatoria “ilegal” a una medida de fuerza por parte de la seccional capital del gremio ATEN. “En virtud de que no existe agravio o afectación de derechos laborales que justifiquen tal medida, como tampoco información formal por la vía que la normativa establece, el 28 de septiembre se procederá a descontar el día no trabajado”, indicaron en un comunicado ambos organismos provinciales.

Agregaron que “se procederá a verificar a través de los Distritos Escolares de Neuquén Capital los establecimientos que no se encuentren con actividad escolar”, al tiempo que se puso a disposición “el número de WhatsApp 299-5833823 para que padres y madres puedan informar cualquier situación que afecte el normal dictado de clases”.

El comunicado oficial recordó que “durante el último paro ilegal, de similares características, se procedió al descuento a 1465 docentes que no concurrieron a trabajar el 4 de agosto”.