Rescataron una yegua torturada y abandonada bajo el sol

Una yegua pudo ser rescatada por voluntarias de un grupo proteccionista de animales cuando fue hallada en el Barrio Fiske Menuco de Roca en muy malas condiciones de salud. Como el animal, de unos 200 kilógramos estaba tan deteriorado, no podía ni moverse por sus propios medios, personal de Bomberos Voluntarios colaboró para el traslado hacia un puesto en la zona de Puente Cero donde seguirá con las atenciones para su recuperación.

La yegua “Mamita” fue abandonada por sus dueños bajo el sol, en medio de la ola de calor, con heridas provocadas por un machete, sin agua y sin alimento. La organización Ranhu Rescate Animal no Humano le dio las primeras atenciones.

Desde la organización explicaron que “es un milagro que esté viva. Unas horas más y esta yegüita hoy no estaría entre nosotros. El estado actual de la yegua es malo y no es de ahora, desde hace tiempo. Va en lenta mejoría, pero está mejor. Con atención de un veterinario, buenos fardos, come mucho y tiene mucho amor. Todavía no se levanta. Lo hace un poquito, pero con ayuda de muchas personas. También queremos que sepan que para la mayoría de la gente que tiene caballos para trabajo, es imposible hacerles entender que el trato que les dan es maltrato animal. No solo golpearlos es maltrato, el no alimentarlos bien, tenerlos al sol como estuvo Mamita, es maltrato”.