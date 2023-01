Recordaron a Facundo Castillo y piden "no olvidar el caso"

El jueves pasado, se cumplió otro mes de la muerte de Facundo Castillo, a la salida de una fiesta en Cipolletti. Amigos, familiares y allegados, se reunieron en la Plaza Domene de la capital neuquina, junto a un mural que tiene la imagen del joven. Allí, rememoraron su recuerdo y reiteraron el pedido de justicia.

Según detalló Sara, una de las amigas de Facundo, a la redacción de Mejor Informado; se trató de una de las actividades para reiterar el pedido de justicia y para pedir a la sociedad que el caso no sea olvidado, ni abandonado. Asimismo, aseguró que a 13 meses de la tragedia, "estamos organizando más movilizaciones y panfleteadas, para que la gente sepa lo que pasó y para que puedan acompañarnos". "Nosotros sabemos que Facu no está más y que no lo vamos a volver a ver, pero queremos que esto que pasó marque un precedente y que no vuelva a suceder nuca más", agregó.

En relación al encuentro del jueves 19, la amiga de Facundo contó que el mismo se caracterizó por una fogata, una guitarra sonando y el rostro de la víctima de fondo (en el mural); "porque esa forma de juntarnos era algo típico de todas las juntadas con Facu". Además, el encuentro se llevó a cabo bajo una consigna que se vuelve cada vez más latente: "Nos mueve el amor".

En diciembre del año pasado, se realizó el mural con la imagen de Facundo Castillo, cuando se cumplió un año de su muerte. El mismo está ubicado en el Parque José Luis Fontenla, sobre calle Domene, en la intersección de La Pampa y Cipreses. Además, la pared también tiene la "estarás cerca de mí como una estrella", que proviene de una canción de la banda "Las Pelotas", la cual era una de las favoritas del joven.