Los detalles del "rito de iniciación" en la empresa petrolera y la posición del sindicato

En el marco de la denuncia por abuso sexual en la empresa Tenaris durante un "rito de iniciación", el Fiscal Jefe - Maximiliano Breide Obeid- detalló en diálogo con La Primera Mañana que "por el momento, son once los petroleros investigados por el delito de abuso sexual sin acceso carnal" y advirtió, además, que "pueden incorporarse nuevos casos" a raíz de la denuncia realizada en la empresa perteneciente al grupo Techint.

Consultado por este caso Marcelo Rucci -secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa- dijo en comunicación con este medio que la Justicia "echó al voleo a 8 o 10 trabajadores, sin ninguna causa" y que "lo que deberían haber hecho es haber enviado a los trabajadores a su casa hasta que se determine su culpabilidad". En línea con esto, el representante de los petroleros marcó que "ni los mismos compañeros quieren que la Justicia arregle la causa porque han manchado a gente que no tiene nada que ver".

Por su parte, Breid Obreid apuntó que el Ministerio Público Fiscal cuenta con videos que, si bien, "no muestran la práctica en sí" acompañan la denuncia realizada por el empleado de Tenaris sobre los lugares de la abusiva ceremonia de bautismo: Uno de ellos fue en el vestuario de la sede empresarial, mientras que un segundo episodio tomó lugar en la "combi" de transporte. Al respecto, el Jefe Fiscal señaló que hubo testigos que corroboraron los dichos de la víctima, al tiempo que otros trabajadores prefirieron callar y hacer pactos de silencio. "Aparentemente alguno de los 5 imputados también pasó por este rito, lo que de alguna manera lo tenían naturalizado", finalizó.

Ante el anuncio de este jueves de "estado de alerta y movilización" decretado por el sindicato de petroleros, Rucci indicó que esto "no está vinculado" a la denuncia de acoso, sino que se debe a la deuda acumulada por las cámaras empresariales con los petroleros y su sistema sanitario y solidario. "Nosotros no mezclamos las cosas, si hubo prácticas o no eso lo tiene que determinar la Justicia" y, además, agregó que "el reclamo es por la deuda real que hay con la mutual y la obra social de los petroleros, que están a punto de quebrar". Además, alertó: "si la semana que viene esto no esta solucionado, vamos a largar un paro con afectación a la producción".