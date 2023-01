Derivaron al Castro Rendón al jubilado que necesita operarse

Ángel Bulacio, el abuelo de Centenario que necesita de forma urgente una operación de próstata, fue derivado al hospital Castro Rendón. Finalmente, será atendido la próxima semana, tras haber reclamado una respuesta durante - aproximadamente - un año. Su vecino, Ernesto Novoa, había denunciado que "lo están dejando morir" por falta de urólogos.

Nicolás Bisio, director del hospital de Centenario, habló en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias. Dijo que, al tomar conocimiento del caso, se comunicó personalmente con el abuelo para informarle que ya había realizado la derivación al Castro Rendón. Es así que, la próxima semana, será atendido por un urólogo.

Novoa, vecino del jubilado, decidió llevarlo al hospital de Centenario ante la indignación que le generaba ver al hombre sufrir, todos los días. "No podía creer que el abuelo estuviera sufriendo así", era parte de lo que había dicho a la redacción de Mejor Informado, detallando - también - el vínculo que mantenía con el hombre que vive en el barrio 130 Viviendas. Novoa denunció el abandono del abuelo de 77 años y pidió, de forma urgente, respuesta por parte de las autoridades de Salud. Contó que el jubilado esperaba recibir atención, pero ante la falta de personal en Centenario, nadie le daba una solución.

Este miércoles, Nicolás Bisio, explicó que "meses atrás, el hospital contaba con un urólogo que daba respuesta a estos casos". "Ahora tiene licencia y muchos casos quedaron sin la atención. Me comuniqué personalmente con Ángel y le pedí disculpas, cuando tomé conocimiento de la situación. El Castro Rendón está un poco saturado, también, con las problemáticas de urología. Y, justo, esta situación se dio en un momento en el que no se le podía dar respuesta. Pero, cuando me enteré, articulé - inmediatamente - con el Castro Rendón. Así que, pudimos darle un día y un horario para que sea atendido. La próxima semana, será evaluado por un especialista", concluyó Bisio.