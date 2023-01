Diciembre en Neuquén: los rubros que más ventas registraron

Como es habitual, los comercios neuquinos esperan que para una jornada especial de ventas como lo es la de los Reyes Magos, la gente se vuelque a los locales para comprar y realizar algún que otro regalo. Según ACIPAN -Asociación del comercio, industria, producción y afines de Neuquén-, hubo un incremento del 3 al 4 por ciento con respecto a las ventas del año pasado.

"Si bien todavía no está el informe completo, sabemos que fue una buena jornada para los comerciantes de la ciudad porque los valores de venta fueron mayores que los del 2022. Veníamos con ventas muy bajas y por suerte para esta fecha y Navidad hubo un crecimiento", explicó Daniel González, presidente de ACIPAN, en diálogo con AM550 y CN24/7.

Entre los rubros que más compras tuvieron durante Reyes, Juguetería fue la categoría que más actividad tuvo, aunque el título de Argentina en Qatar 2022 también generó que se agoten algunos productos relacionados con los colores albicelestes.

Más allá de una buena jornada de ventas, desde ACIPAN remarcan que fueron impulsadas por el cobro de aguinaldos y los sueldos y que no es una tendencia que seguirá en el 2023 en los comercios de la capital neuquina. "Hubo una fuerte caída en el consumo durante los últimos meses y la verdad es que no creo que cambie, porque no hay decisiones políticas sobre las estructuras que permitan ser optimistas en este rubro", agregó González.