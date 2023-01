Nuevos colectivos en Neuquén... ¿Y los viejos sin SUBE?

Tras la adjudicación a las nuevas empresas que prestarán su servicio como transporte público en la ciudad de Neuquén, hace unos días se supo que en febrero habrá en las calles neuquinas nuevas unidades, con una nueva tecnología para los pasajeros. Sin embargo, varios vecinos se sorprendieron este lunes 9 de enero, al subir a algunos coches: faltaba la maquina de SUBE, y todos se preguntaron "¿se viaja gratis?".

Santiago Moran, secretario de Movilidad Urbana y Servicios al Ciudadano de la Municipalidad de Neuquén, en diálogo con Pasen y Vena por AM550, habló e hizo referencia a este tema: "Lo que está pasando hoy es que hay varias unidades sin la maquina de Sube. Lamentablemente, en este tiempo el sistema no ha sido el mejor, nosotros desde que llegamos, con pandemia de por medio también, se vio muy afectado el sistema de transporte público en la ciudad de Neuquén".

Además, agregó: "ahora estamos en esta situación, en el traspaso justamente, dónde las maquinas Sube, las validadoras tienen que ir al nuevo sistema por lo cual si no están las maquinas no se puede comprar el boleto. Por suerte no es en la gran mayoría. Ya nos pasaron en el día de hoy un informe algunos inspectores".

Recordemos que la ex Indalo ya no recorrerá las calles de Neuquén, sino que lo harán otras dos empresas. Se trata de Expreso Tigre Iguazú SA y de Koko SRL, a las que el gobierno municipal de Mariano Gaido les adjudicó la licitación pública, en el cierre de un proceso al que consideró “otro hito histórico”. A Indalo (devenida luego en Autobuses Neuquén) le había sido adjudicado el servicio durante el último año de la gestión del ex intendente Martín Farizano y sus prestaciones eran consideradas malas y caras, debido (entre otras cosas) al incumplimiento de las frecuencias, los paros, los colectivos sin frenos y hasta la falta de higiene.