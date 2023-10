Farmacias rionegrinas atenderán con reintegro: qué pasará en Neuquén

En plenas vísperas de las elecciones presidenciales del domingo 22, y a raíz de lo que pueda acontecer a nivel económico desde el día siguiente, son varios los sectores que se preparan para lo que toque. En este caso, desde Neuquén miraron de cerca el reclamo que emergió de los farmacéuticos de Río Negro ante las prepagas por la inflación acumulada.



Es que este miércoles, las obras sociales rionegrinas amanecieron con un ultimátum de las farmacias rionegrinas cuando les anunciaron que los atenderán por reintegro si no les reconocen la inflación de los valores adeudados. El Colegio de Farmacéuticos de Río Negro que representa a 287 droguerías, reclamó ajustes en las deudas de agosto y de septiembre por la enorme inflación que hubo en esos dos periodos.



Tras el comunicado divulgado en entidades estatales, sindicales y privadas, los boticarios anunciaron que si no hay respuestas, desde la semana próxima se obligará a los usuarios a pagar el 100% del valor de los medicamentos y que luego reclamen la devolución de la cobertura personalmente ante la obra social. En el texto denuncian que “la inflación generó que los plazos de pago no cubran los montos requeridos para una reposición de stock” y, en sumatoria, “las droguerías generan desabastecimiento de medicamentos”.



En esa línea, desde el Colegio pidieron a cada obra social que se tome conocimiento de la situación ya que “la única forma de continuar con la atención de sus afiliados en este contexto es reconociendo el porcentaje de inflación y realizando el ajuste en las deudas”. Mientras se espera por una definición urgente por parte de las prepagas de cara a la semana que viene, en Neuquén toman nota de los posibles escenarios.



