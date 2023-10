Elecciones 2023: Carreras ratificó que deja la política

Después de pasar casi toda su gestión como gobernadora en Bariloche, tras el duro cachetazo sufrido en las elecciones municipales de septiembre, Arabela Carreras no había regresado a su ciudad para mostrarse en público . Su presencia en la Escuela 321 del kilómetro 8 de la Avenida Pioneros para emitir su voto estuvo muy requerida por la prensa. Ante las consultas, ratificó que luego de entregar su mandato dejará la política.

Con respecto al momento que vive el país, es "muy crítico para la Argentina". Y apuntó a que "las decisiones que tomemos marcarán el rumbo de nuestro país, esperamos que la gente proponga un voto positivo para la esperanza, con una actitud de mejora y de cambio".

Sobre la situación de Río Negro, donde se renuevan tres bancas de diputados apuntó a que la provincia "requiere mucho compromiso, porque también necesitamos de diputados y senadores ante este escenario segmentado, por lo tanto tenemos buenas expectativas".

Emití mi voto en la ciudad de Bariloche. A 40 años de democracia, invito a todos los rionegrinos y rionegrinas a participar en las elecciones y elegir con alegría y responsabilidad nuestro futuro.uD83DuDDF3?uD83CuDDE6uD83CuDDF7 pic.twitter.com/8klZymcXtk — Arabela Carreras (@ArabelaCarreras) October 22, 2023

El próximo 10 de diciembre será el traspaso de mando entre Carreras y Alberto Weretilneck , sobre sus últimos meses de gestión reconoció que "estamos transitando la gobernabilidad con dificultades económicas. Estamos en un escenario muy complejo, en todos los órdenes nos falta elementos y hemos logrado alcanzar algunos pero otros aún nos faltan".

Y sobre su futuro, explicó que "voy a descansar, voy a dedicarme a la actividad privada porque tengo que trabajar, pero me voy a tomar un tiempo para reflexionar acerca de este tiempo en la política que ha sido bueno y ha tenido también sus dificultades".

Los periodistas locales le consultaron por obras claves que están demoradas en la ciudad. Sobre la repavimentación de la avenida Bustillo aseguró que "no estamos recibiendo el ingreso suficiente desde Nación". Y sobre la demorada terminación del hospital Ramón Carrillo y la nueva terminal, "la continuidad de las obras se está dando en un tiempo razonable a pesar de que también tenemos dificultades de los ingresos nacionales".