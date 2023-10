Juntos quiere entrar por la ventana al "té para tres"

No se trata de la mítica canción en la que el gran Gustavo Ceratti evoca el momento en que se enteró que su papá sufría un cáncer terminal. Pero si de una reunión a la que, con los antecedentes de las PASO, no invitaron a Juntos Somos Río Negro. El partido provincial bajo el mando unipersonal de Alberto Weretilneck pretende retener una de las dos bancas que tiene en diputados. El cipoleño sabe que los votos propios pueden cotizar altos en el nuevo Congreso y ser vitales para las negociaciones con quien resulte electo Presidente.

Mientras Weretilneck termina de diagramar el gabinete que tendrá desde el 10 de diciembre, sabe que su tercera gestión dependerá mucho de los vínculos que pueda tejer con Nación . En algún momento, en su anterior paso por la Casa de Gobierno, fue kirchnerista y de repente pasó a ser aliado de Mauricio Macri. Con una enorme habilidad supo acomodarse a los constantes movimientos cambiantes que se generan desde Nación.

Macri en su presidencia supo tener como aliado a Weretilneck.

Sin dudas que su amistad manifiesta con Sergio Massa le permitirá tener una llegada más directa y dialogar en el mismo idioma a la hora de buscar respuestas de la Casa Rosada. Por eso no dudó en abrazar al candidato de Unión por la Patria en su visita a Vaca Muerta y de confesar que él lo iba a votar, por más que su partido no se haya jugado abiertamente por ninguno de los candidatos a Presidente .

Sin dudas que Argentina no será la misma después de la elección del 22-O. En caso de llegar a segunda vuelta, el ex intendente de Tigre demandará que el apoyo de Weretilneck ya no sea a nivel personal, sino que sea del partido provincial. De todas maneras esta no es la única opción para el cipoleño. Su habilidad política ya lo encuentra trabajando en otras opciones en caso de que el libertario Javier Milei o Patricia Bullrich sean los próximos mandatarios.

De hecho, el que lo dejó en claro en su complicada visita a Bariloche fue Macri, quien lo supo tener de aliado y vio cómo terminó moviendo fichas del otro lado de la grieta. El ex presidente lo definió bien claro: "Ni él sabe, está un día de un lado y otro del otro, es la Argentina del sálvese quien pueda que no suma".

En el sálvese quien pueda al que se refiere Macri, Juntos tiene una carta muy difícil. Con los pobres resultados de las PASO, que incluso lo dejaron por debajo del voto en Blanco, Luis Di Giacomo tiene mínimas esperanzas de retener la banca para el partido provincial. La libertaria Lorena Villaverde se colgó de los votos de Milei y logró el 34,09% (130,895 votos), detrás quedó Martín Soria que junto con la lista de Massa alcanzó el 22.6% (86811 votos); y tercero fue el PRO, que sumó los votos del barilochense Sergio Capozzi y el viedmense Roberto Brusa para llegar al 19,46% (74.753 votos).

Al provincialismo rionegrino se le encienden las chances de pelear el tercer lugar con el PRO. La vara está bastante alta, porque no sólo debe duplicar los votos logrados en agosto, sino confiar en que los libertarios no crezcan en la elección porque podrían meter dos diputados y junto con Villaverde podría ingresar Miguel Muñoz, un reconocido dirigente de UATRE que supo integrar las filas de Juntos hasta que el propio Di Giacomo lo despidió del gobierno cuando él era ministro.

Los libertarios encabezados por Lorena Villaverde pretenden igualar lo hecho en las PASO.

Weretilneck quedó solo en los intentos de mantener la banca. La gobernadora Arabela Carreras se corrió absolutamente, solo piensa en terminar su gestión y volver a la actividad privada. El cipoleño intentó agrupar su tropa, contagiar el sentir provincial y encabezó la estrategia de cortar boleta. El partido entregó junto con el tramo de Di Giacomo las listas de los tres presidenciables con mayor respaldo. Pero es una incógnita si todos los referentes locales jugarán para el psiquiátra roquense, no todos tienen gratos recuerdos de su comportamiento partidario.

Bastante más relajado, Martín Soria recorrió las ciudades más importante de la provincia. Su campaña pasó casi desapercibida y confía que solo una catástrofe lo puede dejar afuera del Congreso. Por más que los libertarios metan dos diputados, la tercera banca sería del roquense.

Este domingo 22 de octubre todos y todas a las urnas para defender la Patria.#TenemosConQuien @unionxlapatria pic.twitter.com/ARvwYGhLCO — Martin Soria (@MartinSoria_) October 18, 2023

Por su parte Capozzi, que fue respaldado por un abucheado e insultado Macri en Bariloche, está preso de la interna del PRO en la provincia. El cipoleño Aníbal Tortoriello no participó de su campaña y quedó solo con el legislador roquense Juan Martín. A rigor de verdad, se sabe los 12,51% de agosto serán su piso, pero los consultores no se animan a sumarle los 6,96% de Brusa, que acompañó a Horacio Rodríguez Larreta.

Además de las presidenciales, se vota en cinco municipios, todos gobernados por la oposición. Y si bien en todos Juntos presentó candidatos, para el futuro gobierno de Weretilneck hay dos que son muy importantes, Jacobacci por la actividad minera y el proyecto Calcatreu para sacar oro y plata. Sierra Grande es el destino de las principales inversiones prometidas como los 400 millones de dólares de los australianos de Fortescue para la producción de Hidrogeno Verde y la de YPF, con 660 millones de dólares para el gasoducto Vaca Muerta Sur y otros 600 millones de la misma moneda para el puerto con la conexión offshore.

El 22-O aparece como clave para Weretinleck, quien sin ser candidato se juega de manera anticipada gran parte de lo que será su gestión, que recién comenzará dentro de 49 días.