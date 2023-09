Bariloche: Cortés venció a Carreras y será intendente

La Junta Electoral de Bariloche publicó los primeros datos oficiales de las elecciones en la ciudad y ante una gran paridad, sobresale un apretado mano a mano entre Arabela Carreras y el sindicalista mercantil Walter Cortés que habría hecho una gran elección en los barrios del Alto de la ciudad. Se estima que el 60% del padrón, compuesto por 108.092 votantes, concurrieron a las escuelas a emitir su sufragio.

Sobre un total de 319 mesas habilitadas, oficialmente se publicaron resultados correspondiente al escrutinio de 256, lo que representa el 80,25%. Las autoridades esperaban que cerca de las 22 ya estuviera definido el recuento, sobre todo al tener en cuenta que se trataba de una votación con boleta única. Sin embargo, los resultados oficiales se demoran.

En los búnkers de Juntos Somos Río Negro y en el de Partido Unión y Libertad, los militantes de ambas fuerzas festejan y generan confusión, sin embargo con el correr de las horas y al conocerse los resultados oficiales, el oficialismo provincial comenzó a bajar la euforía dentro del polideportivo donde montaron un escenario para los posibles festejos.

Los primeros resultados oficiales muestran a Walter Cortés por sobre Arabela Carreras.

Los primeros datos indican que Walter Cortés, está al frente con 7.347 votos, lo que representa el 20.06%; contra 5.644 de Carreras, que llega al 15,41%

Lo sorprendente es que el tercer puesto es para el voto en blanco, que totaliza 4.998 votos, con el 13,65%.

Luego se ubica la ex defensora del Pueblo, Andrea Galaverna, por partido Incluyendo Bariloche. que suma 3.598 (9,83%); y el legislador kirchnerista Ramón Chioconi, Nos Une Río Negro, con 3.348 votos (9,14%).

El candidato de Juntos por el Cambio, el ex militar Carlos Aristegui, alcanza los 2.715 sufragios (7,41%).

Cerca de las 22.50, Cortés llegó a su búnker y se mezcló entre los militantes que con muchos bombos lo esperaban. Entre abrazos y besos, habló con la prensa y pidió disculpas por la demora: "Quise ser cauteloso con los resultados por eso no vine antes".

El nuevo intendente de Bariloche aseguró que "sabemos que no ganamos por mucho. Somos humides en el triunfo y queremos respetar a nuestros adversarios. Es fundamental que todos tiremos para el mismo lado". Luego, también agradeció a todos los que lo votaron y subrayó que "nosotros no le pagamos a nadie".

En su primer análisis reconoció que "la gente tiene un enojo con la política eso nos ayudó a llegar". Y que ahora "tenemos la posibilidad de cambiar Bariloche".

Casi en simultáneo, con una cara que no discimulaba su fatidio por los resultados, Carreras también llegó a su búnker, que sin dudas estaba con mucha menos gente que algunas horas antes, cuando se esperaba un festejo. La gobernadora abrió su discurso con su deseo de éxito para Cortés y que "vamos a colaborar en lo que fuera necesario".

Analizó que "fue una elección difícil, por la elección nacional, por el presente provincial, por la crisis económica. Una elección sumamente fragmentada que será difícil para la gobernabilidad".

"El pueblo decidio y somos respetuosos, la ciudadanía eligió otra fuerza política", aceptó y luego bajó del escenario, donde ella esperaba festejar.

El que hizo una reflexión por fuera de lo políticamente correcto fue el compañero de fórmular de Carreras, Juan Pablo Ferrari, quien por elevación le apuntó al gobernador electo Alberto Weretilneck, quien no acompañó a la gobernadora en la campaña: "A los dirigentes que no estuvieron, ellos sabrán por qué no estuvieron", aseguró en clara referencia al cipoleño, enemistado con la gobernadora.

Con estos resultados, Cortés llegará al Centro Cívico con una escaso porcentaje de votos, que puede rondar el 20%, algo muy poco para la ciudad con mas importante de Río Negro, inmersa en una tremenda desigualdad entre las mansiones de los kilómetros que dan al lago Nahuel Huapi o de los barrios privados, y los barrios carenciados del Alto.

Es importante recordar que con un padrón con casi 8 mil votantes menos, en 2017, Gennuso fue reelecto con casi 22.300 votos, lo que representaba en aquel momento el 32.97%.

Si se mantiene está diferencia en el resultado definitivo, el partido de Cortés se quedaría con 4 bancas en el Deliberante, 3 para Juntos Somos Río Negro, y con 1 quedarían los peronistas de Incluyendo Bariloche, la rama Kirchnerista Nos Une Río Negro, Juntos Por el Cambio y los libertarios de Primero Río Negro.

Cortés tiene un pasado bastante complejo. Si bien siempre se reconoció de raices peronistas, era un aliado del gobierno provincial cuando la UCR reinaba en Río Negro. Recordadas son sus peleas en los Congresos del PJ y su expulsión del partido por parte de Carlos Soria cuando era el presidente. También, hace seis años estuvo un año preso hasta que la Corte anuló la condena contra él, y otro grupo de sindicalistas integrado por el ex intendente Omar Goye, el gastronómico Ovidio Zúñiga y el ahora neuquino Víctor Carcar de la UOCRA, quienes se comprobó que cobraron subsidio por 2 millones de dólares que nunca ingresaron a las arcas de un sanatorio gremial que quebró.