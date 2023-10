Sergio Capozzi: “Por ahora estoy adentro, pero faltan escrutar 15 mesas”

Pasaron las elecciones generales y los espacios políticos iniciaron los análisis de cómo se dieron los resultados. Sergio Capozzi, electo diputado de Río Negro por Juntos por el Cambio, explicó esta mañana en Radio La Super que “es difícil analizar el resultado. Estoy sorprendido con este resultado. A pocas horas de la elección analizar que votó la gente. Cómo puede ser que con el peor gobierno desde que regresó la democracia, con un 120% de inflación, con escenas de corrupción explicita y la gente sigue votando lo mismo, parece el síndrome de Estocolmo”.

Señaló que “la derrota tiene muchos padres. No sé si las apariciones de Macri sumaron o no. En Bariloche estuvo todo bien hasta que produjo el incidente en la calle Mitre. Y eso repercutió en los medios nacionales más que su charla sobre un país ordenado. No hay un solo culpable. Hay que pensar también en las internas, si el voto de Larreta después fue a Patricia o no, o cambió de vereda. Ese coqueteo que tuvo Macri con Milei no sumó”.

El voto en Río Negro

Capozzi consideró: “Fui el único candidato que dio 8 vueltas a la provincia, que recorrí mas de 20 mil kilómetros, que fui a las localidades más grandes y a las más pequeñas. Y llevé propuestas: el corredor bioceánico, la actualización de la ley laboral, la ley de alquileres y en frente no vi el mismo compromiso. Un candidato no hizo campaña y la otra candidata hizo una presentación personal que adhirió a la fuerza nacional y no hizo propuestas. Estoy conforme con lo que hice”.

“En principio, el gol no se grita hasta que pasa la línea. La diferencia por la que sería candidato electo es muy escueta, muy pequeña. Vamos a esperar el recuento de los votos. Hoy por hoy estoy adentro, pero faltan 15 mesas escrutar y son 2.000 votos de diferencia. Creo que el resultado no se dará vuelta, pero habrá que esperar”, concluyó Capozzi.