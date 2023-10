Elecciones 2023: Capozzi instó a pensar "mucho su voto"

El candidato a diputado Nacional por Juntos por el Cambio, el barilochense Sergio Capozzi, envió un mensaje a los votantes luego de depositar su sobre en la urna de la Escuela 48 de Villa Campanario. "Les pido que reflexionen porque es una cambio fundamental para nuestra república, no son elecciones como las anteriores", aseguró.

Resaltó que hay "muchas opciones" dentro del cuatro oscuro, donde en las escuelas rionegrinas se encuentran cinco boletas para presidente y la misma cantidad para diputados, con la particularidad que Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro Páis) no presenta el tramo de diputados nacionales. El abogado que representa al PRO instó a que "piensen mucho el voto, elijan que país queremos".

Al ser consultado de lo que haría si es electo, pidió "que me vengan a tocar el timbre, que me exijan y que no pierda de vista cual es mi función, representar al pueblo". Recordó que hace 12 años que milita en política partidaria y que continuará trabajando desde cualquier otro lugar, porque "el cargo es lo de menos".