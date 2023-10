Fuga de profesionales: "Formamos médicos que se terminan yendo afuera"

La situación en la atención médica en Neuquén generó preocupación y tensión en estas últimas semanas con relación a los copagos, la depreciación del valor de las consultas y los desafíos profesionales que enfrentan los médicos en la provincia.

Durante una entrevista exclusiva en radio Mitre Patagonia, Daniel Castro -presidente del Colegio Médico de Neuquén- explicó la medida de los copagos en la atención médica y su controversia.

Castro explicó que esta medida "se implementó debido a la difícil situación económica que enfrenta el país" y, en particular, la alta inflación. "El valor de las consultas médicas no ha sido actualizado adecuadamente, lo que ha ocasionado una disminución significativa en su valor real", manifestó. Esta situación afectó a los médicos, cuyos honorarios no han seguido el ritmo de la inflación y generó una serie de desafíos en la relación médico-paciente.

La medida de copago se estableció con un valor ético mínimo de $8000 por consulta. Sin embargo, el Dr. Daniel destacó que "la mayoría de los médicos no ha aplicado este copago total". En cambio, mencionó que han tratado de mitigar el impacto en los pacientes y han optado por cobrar una cantidad que esté más en línea con lo que las obras sociales y prepagas están dispuestas a reconocer.

Sin embargo, la situación económica en la atención médica de Neuquén es solo la punta del iceberg. Castro subrayó que el éxodo de médicos hacia otros países es un problema que crece y afirmó: "El problema es mucho más grave que el valor de una consulta, el problema viene siendo de acá unos años que nadie está poniendo un programa de salud que haga que la profesión sea revalorizada, donde formamos médicos que se terminan yendo afuera o formamos médicos que vienen de afuera porque es barato formarse acá".

En esa misma línea, Castro añadió que "la falta de políticas que valoren esta profesión y promuevan la formación de nuevos médicos en la provincia, contribuye a esta crisis". Los médicos se ven obligados a buscar oportunidades en el extranjero, donde a menudo encuentran condiciones laborales más favorables: "Es una locura la cantidad de gente que se va a Chile a trabajar" resaltó.

Además, Castro observó la creciente escasez de médicos en hospitales públicos de Neuquén como una problemática a resolver. Las renuncias son cada vez más comunes, y las vacantes no se llenan con la rapidez necesaria. "Esto podría tener graves consecuencias en el futuro cercano si no se toman medidas para revertir esta tendencia" insistió.

El presidente del Colegio Médico, concluyó enfatizando la necesidad de una política de salud sólida que valore a los médicos y fomente la formación de nuevos profesionales en la provincia. "La crisis actual va más allá de los copagos y la inflación: se trata de preservar la calidad de la atención médica y garantizar que los pacientes tengan acceso a servicios de salud de calidad en el futuro", concluyó .