Sonia Flandes: "Mi hijo nunca debió ir en un camión de carga sentado en unas maderas"

A casi dos semanas de la trágica pérdida de cuatro soldados del Ejército Argentino en un desgarrador accidente, las preguntas sin respuesta continúan afligiendo a las familias afectadas. El fatídico suceso ocurrió el 21 de septiembre cuando un camión del regimiento local se precipitó por un barranco en la ruta provincial N°62, dejando un luto imborrable en la comunidad.

Sonia Flandes, madre de Oscar Leandro Morales, uno de los jóvenes soldados fallecidos en este lamentable incidente, concedió una entrevista exclusiva en AM 550 y CN 24/7 para compartir sus dolorosas reflexiones y demandar justicia para su hijo y los demás afectados.

"Mi hijo tenía 21 años al momento de morir. Tenía muchos sueños, estaba de novio y quería irse del ejército, quería estudiar", expresó Sonia Flandes y continúo: "Han pasado dos semanas y un día desde el accidente, y aún no tengo justicia para mi hijo".

A pesar de que las pericias marcaron que no hubo fallas técnicas en el vehículo, la madre del soldado no dudó en cuestionar a las autoridades responsables del trágico suceso: "La fiscal carga las tintas sobre la chofer. Yo cargo las tintas sobre el jefe de regimiento por negligencia. Alguien le dio la orden a esa mujer de manejar el camión. Ella es cabo, en el ejército se reciben órdenes. Alguien le ordenó a la muchacha manejar ese camión".

Con determinación, Flandes insistió en que se haga justicia y se tomen medidas concretas: "Al jefe de regimiento lo tienen que destituir. Él tuvo la inconsciencia de subir a 22 personas a un camión de carga que desbarrancó y mató a 4 personas", determinó.

La madre de Oscar hizo hincapié en la necesidad de investigar quién dio la orden de cargar a 22 personas en un camión de carga. "Mi hijo nunca debió ir en un camión de carga sentado en unas maderas, teniendo en cuenta las rutas de San Martín de los Andes. No corresponde. Tendría que haber ido en un colectivo con cinturones de seguridad", explicó.

Con respecto a la nueva información que descartó fallas en el camión, afirmó su posición al decir: "No me paro puntualmente en si la chica manejó mal, si tenía registro para manejar un camión de ese tamaño o si había falla mecánica. Me importa que subieron a los chicos a un camión de carga, el cual tiene otras funciones. En realidad, ellos debieron ir en un colectivo con cinturones puestos", concluyó.

Sonia Flandes señaló el profundo dolor de las familias afectadas y la búsqueda incansable de respuestas y justicia en medio de esta tragedia. La comunidad espera que las investigaciones esclarezcan las circunstancias que llevaron a este trágico accidente y que se tomen las medidas adecuadas para evitar que sucedan eventos similares en el futuro.