Crisis en la salud pública: "Estamos diciendo no a la destrucción de lo público"

En el contexto actual de la provincia de Neuquén, la salud pública enfrenta desafíos críticos que amenazan su integridad. A lo largo de los años, el sistema de salud, que una vez se destacó por su gratuidad, experimentó una creciente influencia del sector privado. Esta tendencia llevó a la privatización de la atención médica y la pérdida de trabajadores en el sistema público, lo que generó preocupaciones significativas entre la comunidad y los profesionales de la salud.

En una entrevista exclusiva realizada en AM 550 y CN 24/7, Juan Ferrari, representante del Sindicato de Profesionales de la Salud Pública de Neuquén (SiProSaPuNe), se refirió a la crítica situación que atraviesa el sistema de salud en la provincia, destacando la coexistencia problemática entre lo público y lo privado.

La conversación inició con un análisis de las medidas de fuerza que se han vuelto una constante en el sistema de salud público de Neuquén. Ferrari describió la situación como "crónicamente de mal en peor", señalando que la provincia solía ser un referente en salud pública, con un sistema gratuito, universal y de calidad que lleva más de 50 años en funcionamiento.

Sin embargo, en las últimas dos décadas, el sector privado fue favorecido en detrimento del sistema público, lo que llevó a la privatización de la salud en la provincia.

Ferrari explicó que no se trata de despreciar al sector privado, sino de evitar que el crecimiento de clínicas y consultorios privados destruya los hospitales y centros de salud públicos. El representante de SiProSaPuNe insistió en que la salud pública no debe ser reemplazada por un sistema en el que cada individuo deba costear su atención médica , como sucede en otros países y subrayó: "No estamos diciendo no a la clínica privada, estamos diciendo no a la destrucción de lo público".

Respecto a las medidas de fuerza, Ferrari aclaró que SiProSaPuNe no tiene medidas de fuerza votadas por asamblea en este momento. Siguen buscando un espacio de diálogo con las autoridades de salud y la legislatura neuquina para trabajar democráticamente y evitar que una ley de carrera profesional aprobada en 2021 por el poder ejecutivo y el gremio ATE, que representa a más de 12.000 trabajadores de salud, favorezca la destrucción del sistema de salud pública.

Ferrari concluyó la entrevista con un llamado a la acción: "No estamos diciendo que cierren una clínica, sino que no se favorezca la destrucción de una joya que tenemos que se llama sistema público".