Tras 5 horas se bajó el hombre que quería tirarse de la Torre de YPF

Tuvieron que pasar cinco horas, para que Damián Vara se bajará de la Torre de YPF de Plaza Huincul, luego de que amenazará de que iba a arrojar al vacío en modo de protesta tras reclamar el pago de una factura desde hace meses.

Alrededor de las 16, el monotributista bajó de la vieja Torre luego de un medidor policial se presentara en el lugar. Después fue asistido y trasladado hasta el hospital de Complejidad Media.

Vara, quien facturaba trabajos para el municipio de Plaza Huincul durante la gestión del ex intendente Gustavo Suárez, durante la mañana del lunes, trepó a la vieja torre de YPF, en el ingreso de camiones a la destilería, en protesta porque no se lo atiende desde el Ejecutivo.

Hace unos veinte días atrás Vara -que se encuentra actualmente desocupado- se había apostado frente a la puerta del palacio municipal e intentó cortar la avenida San Martín, logrando que se lo atendiese, pero sin soluciones a sus demandas.

El secretario de Gobierno, Nelson Álvarez, afirmó que "no se lo va a atender", pues expresó que "no tiene domicilio en la Huincul, y la factura no está firmada ni certificada, ni tampoco se sabe si la obra se hizo". Ante la consulta sobre si las autoridades irían a comprobar la realización de dicha obra, el funcionario dejó entrever que "no sabemos si se hizo o no, pero se verá".

La situación fue empeorando desde que Vara hizo pública su situación en los medios de prensa locales, hecho que -según el contratista- lo está "padeciendo desde entonces".

Por el momento, el improvisado escalador afirmó que permanecerá en la torre de acceso hasta que su situación tenga solución, mientras, no trascendió el monto reclamado, el tipo de obra, ni el sitio donde supuestamente se trabajó.

Bomberos voluntarios, policías, medios de comunicación y público se encontraban en las inmediaciones del monumento a YPF, escenario de esta inusual protesta individual. Los uniformados de la DSI intentaban disuadir las intenciones de Vara, fueran cuales fueran a la postre.

NOTICIA EN DESARROLLO.