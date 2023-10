ATE tomó el corralón municipal en Huincul

Un grupo de un centenar de trabajadores municipales de Plaza Huincul, acompañados por algunos monotributistas y ex contratados de la anterior gestión de Gustavo Suárez, decidieron junto a la actual conducción Verde Anusate del gremio ATE, tomar el corralón municipal y realizar una asamblea para exigir al intendente Claudio Larraza medidas políticas con algunos funcionarios designados en los últimos días.

Mientras se realizaba otra asamblea en Cutral-Có -sobre el mismo temario-, el delegado saliente Juan Carlos Santos exigió "plantarse para evitar más atropellos". La situación llegó al punto de una quema de neumáticos y troncos frente a la entrada vehicular de la nombrada área de trabajo.

La policía de la Dirección De Seguridad Interior hizo acto de presencia, y el jefe comunal llegó a las inmediaciones para tomar estado de la situación. El diálogo está cortado, y se reanudará mañana a las 9 AM, dejando sin efecto la prórroga hasta el 10 de octubre pedida por el Ejecutivo ante la Subsecretaría de Trabajo.

Como se recordará, las medidas que el gremio considera tomar consisten en asamblea permanente, quite de colaboración y paros sorpresivos a partir de las 6 de la mañana, Para que dichas medidas no se tomen, se exige "el cese de persecución, discriminación laboral y amenazas de rescisión de contratos", acusaciones que la dirigencia sindical pondera señalando a varios funcionarios de segundo rango y otros subalternos.

"No queremos que se nos crea vagos, no son todos así", señaló Marcela Mendoza durante un encuentro con la prensa en la mañana de este jueves. Sin embargo, las acusaciones sobre conductas impropias de un sector de los trabajadores municipales provino del propio Santos, delegado del propio espacio sindical.

Desde sectores afines al gobierno acusan que las protestas "son políticas", ya que argumentan revanchismos y "maniobras con fines puntualmente desestabilizadores que no respetan la voluntad popular". Otra fuente cercana al Ejecutivo admitió que "si hubieron actitudes de discriminación, se corregirán, pero no vamos a permitir que nos manejen el municipio cuando la gente no los eligió para representar a nadie".

El gobierno huinculense ve con desconfianza la utilización política de la Junta de Gobierno conformada únicamente por la lista Verde Anusate, que apoyaba electoralmente a Suárez y que -temen- termine siendo un sindicato paralelo, lo que fue negado enfáticamente por Néstor Cides, dirigente cutralquense y por la representante Marcela Mendoza en asamblea.